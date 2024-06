Sprawa „Pioniera 1907” wymaga czasu. Na razie kino stoi puste

Co dalej z najstarszym polskim kinem? Musimy poczekać. Fot. Dariusz Gorajski

Wypracowanie możliwych do przyjęcia zapisów wymaga czasu - tak o negocjacjach w sprawie przejęcia przez nowego operatora kina „Pionier 1907” pisze zastępca prezydenta Szczecina Lidia Rogaś. Nowe otwarcie jednego z najbardziej znanych obiektów w Szczecinie miało być płynne, ale tak się nie stało, rozmowy trwają już kilka tygodni.

W dokumencie podpisanym przez Lidię Rogaś przeczytamy: „Wciąż prowadzone są negocjacje z potencjalnym operatorem, czyli Stowarzyszeniem Kin Studyjnych, w sprawie warunków najmu pomieszczeń „Pioniera”. Negocjacje okazały się niezbędne, ponieważ co prawda mamy do czynienia z lokalem użytkowym, to jednak warunki jego użytkowania i rodzaj prowadzonej w nim działalności dalece wykraczają poza standardowe sformułowania, dotyczące wzajemnych praw i obowiązków. Wypracowanie możliwych do przyjęcia zapisów, wyznaczenie ram współpracy w kontekście obopólnej troski o zachowanie tak wyjątkowego miejsca, jakim jest „Pionier”, wymaga po prostu czasu”.

To odpowiedź na interpelację radnego Mateusza Gierygi z Koalicji Obywatelskiej w tej sprawie. We wcześniejszym komunikacie miasto przyznawało: „Potwierdzamy, że oczekiwania Stowarzyszenia są odmiennie od pierwotnie deklarowanych”.

Przez wiele lat tę jedną z najważniejszych instytucji kultury w Szczecinie prowadził Jerzy Miśkiewicz. Kilka miesięcy temu zapowiedział, że przechodzi na emeryturę, i chce sprzedać „Pioniera”. Budynek kupiło miasto Szczecin. Bo tylko miasto daje gwarancję, że nowy właściciel nie zmieniłby kina w sklep czy budkę z kebabem.

Pozostawała kwestia nowego operatora. Wybrano Stowarzyszenie Kin Studyjnych. Jego reprezentanci przyjechali do Szczecina i przedstawili wizję dalszego funkcjonowania „Pioniera”.

Ta wizja spodobało się i władzom miasta, i zdecydowanej większość radnych. Postawienie na SKD wydawało się racjonalnym ruchem, doświadczenie stowarzyszeniu w zarządzaniu kinami jest niekwestionowane.

Sprawa ma jeszcze jeden wymiar. Decyzja o tym, aby SKD przejęło „Pioniera”, nie podobała się części lokalnego środowiska artystycznego. ©℗

Alan SASINOWSKI

Więcej na ten temat w środowym „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 19 czerwca 2024 r.