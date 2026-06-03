Spotkanie z Jackiem Czaputowiczem. W środę w „Przełomach”

W środę 3 czerwca o godz. 17 w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, przy Placu Solidarności odbędzie się promocja książki pt. „Jak obalałem Mur Berliński”.

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Wywiad z Jackiem Czaputowiczem, opozycjonistą i byłym ministrem spraw zagranicznych, przeprowadził Piotr Śmiłowicz. W spotkaniu wezmą udział bohater publikacji, a także Marek Adamkiewicz i historyk Michał Siedziako.

Wywiad-rzeka to ciekawa opowieść o burzliwym życiu Jacka Czaputowicza w latach 70. i 80. XX wieku, członka opozycji demokratycznej, jednego z założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz Ruchu Wolność i Pokój. To także barwna kronika wydarzeń schyłku PRL, opowieść o środowiskach opozycyjnych i wyjątkowych ludziach, którzy je tworzyli. To dzięki nim system komunistyczny w Polsce przeszedł do historii. (K)

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