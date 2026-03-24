Spotkanie z doradcą energetycznym

Dyżur doradcy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbędzie się w środę 25 marca od godz. 13 w Urzędzie Miasta przy Pl. Armii Krajowej w Szczecinie.

Podczas indywidualnych konsultacji będzie można uzyskać informacje dotyczące: dostępnych form wsparcia wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji, poprawnego przygotowania audytu energetycznego - od czego zacząć, zasad ogólnopolskich programów dotacyjnych, oferty pożyczek i dotacji udzielanych bezpośrednio przez WFOŚiGW w Szczecinie (w tym Program modernizacji budynków mieszkalnych popegeerowskich oraz Eko-Pożyczka Refundacyjna), opłacalności inwestycji wspierających termomodernizację, poprawy efektywności energetycznej, odpowiedniego wyboru wykonawcy robót, oraz kilku zasad – jak nie dać się oszukać realizując prace budowlane.

Spotkanie potrwa w godz. od 13 do 15, odbędzie się w sali konferencyjnej nr 279 UM (II piętro, wejście lewym skrzydłem).

