Miasto doświetli 25 przejść dla pieszych w Szczecinie

Nowe oświetlenie ma powstać między innymi przy ul. Owocowej. fot. Anna GNIAZDOWSKA

Urząd Miasta przygotowuje się do realizacji programu "Pieszy w mieście". Jego celem ma być doświetlenie ponad dwudziestu przejść dla pieszych w wybranych lokalizacjach Szczecina.

Instalacja oświetlenia ma sprawić, że piesi będą czuli się bezpieczniej.

Wiadomo także, w jakich miejscach stanie nowe oświetlenie. W Śródmieściu będą to: ul. Owocowa (przy ładowarce autobusów obok Dworca PKP), ul. Druckiego-Lubeckiego (przy ul. Ludowej i przy posesji nr 14), ul. Mickiewicza (przy ul. Tarczyńskiego i Noakowskiego), ul. Krzywoustego (dwa przejścia przy ul. Bolesława Śmiałego).

Na prawobrzeżu będą to ulice: Botaniczna (5 przejść - przy Lidlu, dwa przy ul. Maciejowickiej oraz dwa między parkingami Outlet Park i Auchan), Dmowskiego (przy ul. Mechanicznej i ul. Tokarskiej).

Oświetlenie pojawi się także przy ulicach: Tama Pomorzańska (przy posesji 12f oraz przy ul. Szczawiowej), Szczawiowa (przy elektrowni), Południowa (dwa przejścia przy ul. Radomskiej), Miodowa (5 przejść – dwa przy skrzyżowaniu z ul. Chorzowską oraz przy posesjach nr 13, 23 i 43), Żwirki i Wigury (przy ul. Wita Stwosza).

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Pieszy w mieście" ma kosztować 406 504,07 PLN. ©℗

(aj)



