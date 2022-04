Spotkali się na Wielkanocy Wielokulturowej

Na to wydarzenie zaproszeni byli wolontariusze różnych narodowości, osoby przyjmujące w swych domach uchodźców, rodziny przybyłe z Ukrainy, migranci mieszkający w naszym regionie, członkowie i członkinie pomocowych organizacji pozarządowych oraz wszyscy ludzie dobrej woli, którzy chcą wspierać innych, pomagać lub po prostu poznać tych, którym nie jest wszystko jedno - tak promowali to spotkanie organizatorzy Wielkanocy Wielokulturowej w INKU – Szczecińskim Inkubatorze Kultury przy al. Wojska Polskiego. Na zaproszenie odpowiedziało wielu. O godz. 16 w niedzielę (17 kwietnia) zasiedli do wspólnego stołu.

Stół zapełniony był różnymi potrawami, przyniesionymi też przez samych uczestników tego spotkania. Najwięcej było potraw polskich, ale znalazły się na nim także ukraińskie, a nawet z Tadżykistanu (bo z tego kraju pochodzi jedna z członkiń organizacji pozarządowej współorganizującej to spotkanie). Przy stole zasiedli wolontariusze, osoby przez nich wspierane i wielu ludzi dobrej woli. Niektórzy tutaj spotkali się po raz pierwszy. Przedstawili się, porozmawiali...

- Przyszły też osoby, których nie znam, które nie współpracowały wcześniej z naszą organizacją - mówi Monika Lesner z Fundacji Pełnia Wyrazu, współorganizatorka tego wydarzenia. - Więc ta wieść po mieście się poniosła. To jest naprawdę piękne, że wyszło to poza krąg osób zaprzyjaźnionych, znających się, i dotarło do zainteresowanych, chętnych, żeby pobyć tego dnia razem z nami.

Absolwenci i studenci Akademii Sztuki przygotowali na to spotkanie program artystyczny oraz oprawę wizualną. Dzieci zostały zaproszone do zabawy m.in. w poszukiwanie drobnych prezentów ukrytych w trawie przez zajączka.

- Wszystkie dzieci znalazły dla siebie jakiś upominek i to była chwila takiej beztroski oraz wielkiej radości - dodaje Monika Lesner.

W trakcie wydarzenia zbierane były także datki na wsparcie Mi-Gracji.

- Osoby z tego stowarzyszenia wykonują ogromną pracę, żeby wspierać osoby z Ukrainy - tłumaczy Monika Lesner. - Robią to od wielu tygodni, przez całą dobę. My jako organizacje szczecińskie również robimy, co możemy, żeby osoby przybyłe - dzieci, młodzież, kobiety - czuły się u nas jak najlepiej, żeby wszystkim było dobrze.

