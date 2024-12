Spotkali się, aby pielęgnować dobre relacje

W piątek 6 grudnia w Sali Senackiej Politechniki Morskiej w Szczecinie spotkali się przedstawiciele Ambasady Republiki Mołdawii w Polsce, Konsul Honorowy Republiki Mołdawii w Szczecinie, przedstawiciele władz lokalnych a także między innymi reprezentanci Towarzystwa Miłośników Lwowa.

Podczas spotkania odczytany został list od Ministra Nauki Dariusza Wieczorka. Głos zabrali także między innymi ambasador Igor Bodiu i konsul honorowy Aleksander Adam Łaskawer.

- Jako Mołdawia rozpoczęliśmy przygotowania do wstąpienia do Unii Europejskiej – mówi w rozmowie z ,,Kurierem” konsul Łaskawer. - W tej chwili w Mołdawii przeprowadzany jest audyt, który między innymi od strony prawnej ma zasygnalizować jakie warunki już spełniliśmy, a co jeszcze pozostało do zrobienia. Co ważne, każde ministerstwo posiada swoją jednostkę, która pracuje nad poprawą standardów – tak, abyśmy byli coraz bliżej wstąpienia do Unii. Mamy oczywiście pewien problem z sądownictwem, prokuraturą dotyczący wewnętrznych przepisów, napotykamy na pewien opór, ale staramy się to zmienić.

Konsul Łaskawer dodaje, że Mołdawia jest krajem biednym, ale jego mieszkańcy mają otwarte serce dla ludzi, którzy chcą utrzymywać dobre sąsiedzkie stosunki.

- Dlatego też Mołdawianie swoją przyszłość widzą w Unii Europejskiej – przekonuje konsul. - Unia to dla nas bezpieczeństwo i możliwość dobrej współpracy. W tej chwili jako konsulat kładziemy akcent na to, aby sprowadzić do Szczecina jak najwięcej studentów z Mołdawii (także w ramach wymiany Erasmus – przyp. red.). Studenci ci wracając do Mołdawii, przywożą do kraju cząsteczkę Polski i cząsteczkę Unii Europejskiej. Nasz kraj jest mały. W czasach Związku Radzieckiego uczelnie wyższe znajdowały się poza Mołdawią. Dziś uczelnie mamy, nie zmienia to jednak faktu, że bardzo zależy nam na edukacji naszych obywateli.

Podczas spotkania konsul Aleksander Adam Łaskawer uhonorowany został statuetką przyznaną przez Towarzystwo Miłośników Lwowa, w uznaniu zasług dla kultywowania etosu kresowego, a także w uznaniu wzorcowej postawy patriotycznej.©℗

Karol CIEPLIŃSKI