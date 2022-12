Spotkajmy się na jarmarku. Tu poczujesz magię świąt

Ponad 70 kramów, dwie karuzele dla dzieci, koło młyńskie, fotobudka i wystrojone w choinki zakątki, w których można napić się gorącej czekolady albo posilić świątecznymi smakołykami – już w piątek o godzinie 14 startuje największy Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy. Nie zbraknie atrakcji dla starszych, ale i dla najmłodszych, którzy spotkają tu mikołaja, będą mogli oglądać przedstawienia i bajki, a w specjalnej strefie animacji pobawią się i porysują.

Jarmark – jak co roku – zagości w alei kwiatowej, sznur domków ciągnie się także od placu Adamowicza po plac Lotników oraz na deptaku Bogusława. Można tu kupić świąteczne dekoracje, ręcznie malowane bombki i inne choinkowe ozdoby, naturalne kosmetyki, rękodzieło od lokalnych rzemieślników, skórzane kapcie, portfele i torebki, włóczkowe czapki i rękawiczki, ręcznie tworzone świece. Nie zabraknie akcesoriów ze szczecińskimi akcentami, na pewno znajdą się tu również gadżety dla fanów Pogoni. Największa jest jednak strefa gastronomiczna: będą się tu przenikać i kusić zapachy gorącej czekolady, bigosu, szaszłyków, kołaczy, grzanego wina. Na łasuchów zaś czekają słodkie smakołyki: ciasta, w tym słynne bezy, pierniki, owoce w czekoladzie, rzemieślnicze krówki i inne słodycze. Kto nie jest amatorem polskiego bigosu albo pajdy chleba ze smalcem i ogórkiem, może delektować się smakami z całego świata: w jarmarkowych kramach można się będzie delektować kuchnią hinduską, meksykańską, węgierską albo czeską. Nie zabraknie miodów, nalewek, kraftowego piwa, wielu wytwórców oferować będzie wędliny, nawet z dziczyzny oraz wegetariańskie specjały.

Już w piątkowy wieczór ożyje scena przy pl. Lotników. Od godz. 18 o świąteczne i nie tylko hity zadba dj Tatinek, który aż do godz. 23 muzycznie umili czas odwiedzającym jarmark. Więcej atrakcji zaplanowano na sobotę, gdzie od godz. 13 w strefie przy pl. Lotników rozpoczną się animacje dla dzieci, o godz. 16 czytanie bajek, a o godz. 18 występy chóru Bel Canto i zespołu Tam i Owo. W niedzielę od godz. 12 startuje tu świąteczna wyprawa po bajkach, o godz. 16 najmłodsi stworzą świąteczne kartki, a o godz. 17 rozpoczną się występy muzyczne, m.in. Srebrzystych Akordeonistów, po nich wystąpi Maddi & Tomek Woś.

Jarmark potrwa do 22 grudnia. W alei kwiatowej, przy placach Adamowicza i Lotników będzie czynny przez siedem dni w tygodniu. W piątki i soboty będzie działał do godziny 23, w pozostałe dni do godziny 20. Natomiast świąteczna strefa na deptaku Bogusława będzie czynna tylko w weekendy – do godz. 20.

(kel)