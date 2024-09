Sportowe emocje nad Bałtykiem. Gmina Rewal zaprasza na Pobierowo Baltic Run

Warto odwiedzić Pobierowo i wziąć udział w sportowej rywalizacji. Fot. UG Rewal

– Wkrótce Pobierowo po raz trzeci zamieni się w sportową arenę, goszcząc uczestników biegu Pobierowo Baltic Run. Impreza biegowa przyciągnie miłośników sportu, którzy zdecydują się zmierzyć z malowniczą, ale wymagającą trasą nadmorską. Uczestnicy będą mieli do wyboru dwa dystanse: 10 km biegu lub 5 km nordic walking – zachęca do udziału gmina Rewal.



Trasa pełna wyzwań

Trasa biegu poprowadzi przez urokliwe zakątki przepięknej miejscowości gminy Rewal – Pobierowa, oferując uczestnikom nie tylko sportowe wyzwanie, ale także wspaniałe widoki nadmorskiego krajobrazu. Trasa zapowiada się wymagająco – z licznymi zakrętami, podbiegami i odcinkami, które sprawdzą kondycję biegaczy. Uczestnicy będą mogli podziwiać malownicze widoki, które dodadzą energii na kolejnych kilometrach.

Nie tylko bieg, ale i nordic walking

Pobierowo Baltic Run w gminie Rewal będzie wydarzeniem otwartym dla wszystkich – zarówno dla tych, którzy preferują szybki bieg, jak i dla entuzjastów nordic walking. Dystans 5 km pozwoli na udział również osobom, które dzięki kijom nordic walking będą mogły cieszyć się ruchem na świeżym powietrzu. To świetna okazja dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze sportem lub szukają różnej formy aktywności.

Cenne nagrody dla najlepszych zawodników

Trzecia edycja Pobierowo Baltic Run to nie tylko sportowa rywalizacja, ale także szansa na zdobycie atrakcyjnych nagród. To dodatkowa motywacja, by dać z siebie wszystko i zakończyć zmagania na podium!

Ostatnia szansa na zapisy – limit 200 miejsc!

Chętni do wzięcia udziału w trzeciej edycji Pobierowo Baltic Run muszą się pospieszyć – zapisy trwają do 2 października 2024 roku do godziny 23:59. Rejestracja odbywa się na stronie sport-time.com.pl, a liczba miejsc jest ograniczona do 200 osób. Limit miejsc może zostać szybko wyczerpany!

Wspólnota i sportowy duch

Podczas imprezy nie zabraknie rodzinnych zespołów, grup przyjaciół i indywidualnych zawodników, którzy wspólnie będą cieszyć się aktywnością. Atmosfera będzie pełna sportowego ducha i wspólnoty, a doping zgromadzonych kibiców doda skrzydeł uczestnikom na trasie. Organizatorzy zadbają o każdy detal – od znakomitego oznakowania trasy po punkty wody, co sprawi, że cała impreza przebiegnie sprawnie i bezpiecznie.

Niezapomniane chwile nad Bałtykiem

Pobierowo Baltic Run to już stały punkt w kalendarzu miłośników biegania i nordic walking. To wyjątkowa okazja, aby połączyć aktywność fizyczną z wypoczynkiem nad polskim morzem. Trzecia edycja zapowiada się jeszcze ciekawiej niż poprzednie, a uczestnicy z pewnością chętnie wrócą, by raz jeszcze zmierzyć się z nadmorskimi wyzwaniami.

(gmr)