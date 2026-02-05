Sport. Świt przeskoczył żeńską Pogoń, czyli kto ile dostał od miasta

Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

Profesjonalne kluby sportowe w Szczecinie otrzymały od miasta pieniądze na półroczne funkcjonowanie w 2026 roku, czyli w okresie od stycznia do czerwca i oczywiście największe wsparcie otrzymała Duma Pomorza!



Największy zastrzyk finansowy otrzymali ekstraklasowi piłkarze Pogoni Szczecin, którzy dostali od miasta 4,5 miliona złotych. Portowcy po raz trzeci z rzędu otrzymali na wiosnę tę samą kwotę, a podobnie było w 2025 i 2024 roku. O wiele mniej pieniędzy Pogoń otrzymuje na jesień, ale za każdym razem całoroczne wsparcie przekracza kwotę 6 milionów złotych. Bardzo dobrze w II lidze radzi sobie Świt Szczecin (5. miejsce), który otrzymał od miasta 230 tysięcy złotych, choć wnioskował o pół miliona. Po raz pierwszy od trzech lat Świt otrzymał większe środki na wiosnę niż piłkarki nożne szczecińskiej Pogoni, które dostały 200 tysięcy złotych. Po rundzie jesiennej piłkarki Dumy Pomorza są na III miejscu w tabeli. Największe pieniądze żeńska Pogoń otrzymała w 2024 roku i było to blisko pół miliona złotych. Przypomnijmy, że w sezonie 2023/2024 piłkarki Pogoni Szczecin zdobyły historyczne mistrzostwo Polski kobiet.

WSPARCIE WYCZYNOWYCH KLUBÓW PIŁKARSKICH

Wiosna 2026

1. Pogoń Szczecin 4,5 mln zł

2. Świt Szczecin 230 tys. zł

3. Pogoń kobiety 200 tys. zł

Lata 2023-2025

Pogoń Wiosna Jesień Razem

2025 - 4,5 1,9 6,4 mln zł

2024 - 4,5 1,6 6,1 mln zł

2023 - 3,06 3,4 6,46 mln zł

Świt Wiosna Jesień Razem

2025 - 240 160 400 tys. zł

2024 - 190 220 410 tys. zł

2023 - 180 180 360 tys. zł

Na pierwsze półrocze 2023 r. Świt otrzymał dofinansowanie jako klub amatorski.

Pogoń kobiety Wiosna Jesień Razem

2025 - 300 100 400 tys. zł

2024 - 300 170 470 tys. zł

2023 - 200 200 400 tys. zł

Jeżeli chodzi o sporty halowe, to w elicie grają tylko koszykarze Kinga, którzy na pierwsze półrocze 2026 roku otrzymali od miasta 2 miliony złotych. Z każdym rokiem King otrzymuje więcej pieniędzy na wiosnę. Sandra SPA Pogoń Szczecin dostała blisko milion złotych, a SPR Pogoń Szczecin 350 tysięcy złotych. W porównaniu do wiosny 2025 roku Sandra SPA Pogoń otrzymała od miasta aż o 150 tysięcy złotych więcej. Przypomnijmy, że w tym sezonie szczypiorniści Pogoni radzą sobie bardzo dobrze i są liderami Ligi Centralnej. Na przeciwległym biegunie są piłkarki ręczne SPR Pogoni Szczecin, które bronią się przed spadkiem, a mimo to dostały od miasta o 100 tysięcy złotych więcej niż rok temu. Przekształcenie stowarzyszenia w spółkę z pewnością doprowadziło do wzrostu kosztów, ale uzasadnienia sportowego ciężko się tutaj doszukać. O dofinansowanie starał się również grający w szczecińskiej hali widowiskowo-sportowej klub Tauron Ligi siatkarek Lotto Chemik Police, lecz nie otrzymał żadnych pieniędzy.

WSPARCIE WYCZYNOWYCH KLUBÓW HALOWYCH

Wiosna 2026

1. King Szczecin 2,05 mln zł

2. Sandra SPA Pogoń 900 tys. zł

3. SPR Pogoń Szczecin 350 tys. zł

Lata 2023-2025

King Wiosna Jesień Razem

2025 1,925 1,925 3,85 mln zł

2024 1,796≈1,8 2,506≈2,5 4,3 mln zł

2023 1,228 1,245 2,47≈ 2,5 mln zł

Sandra SPA Pogoń Wiosna Jesień Razem

2025 850 750 1,6 mln zł

2024 800 610 1,41 mln zł

2023 870 680 1,55 mln zł

SPR Pogoń Wiosna Jesień Razem

2025 250 409 614 tys. zł

2024 175 425 600 tys. zł

2023 110 200 310 tys. zł

W całym 2023 roku SPR Pogoń otrzymała dofinansowanie jako klub amatorski.

Zgodnie z warunkami programu środki od miasta mogą być przekazane, a następnie rozliczone jedynie na konkretne cele. Wśród nich są m.in.: organizacja zgrupowań i zawodów sportowych, wynajem obiektów sportowych, zakup usług poligraficznych i promocyjnych, szkolenia instruktorów i trenerów czy stypendia sportowe dla zawodników. Tradycyjnie w połowie roku wyżej wymienione kluby będą mogły starać się o środki w ramach drugiej części konkursu. ©℗ (PR)

