Sport stoi na głowie. PiS apeluje

Choć stanie na głowie to pewna forma sportowej aktywności, to sport w Szczecinie stoi właśnie na głowie i nie jest to najlepsze rozwiązanie. Nasze obiekty są niewłaściwie wykorzystane, a miasto nie wykorzystuje szansy, by promować się przez sport w kraju i na świecie. Takie są wnioski radnych PiS z Sejmiku Województwa i szczecińskiej Rady Miasta.

- Hala widowiskowo-sportowa działa od 2014 r. To obiekt, który miał służyć przede wszystkim lokalnym klubom sportowym i mieszkańcom - mówił na konferencji przed Netto Arena Marcin Pawlicki, przewodniczący klubu PiS w Radzie Miasta. - Dziś z hali korzysta tylko jeden klub: koszykarze Kinga, i też nie w pełnym zakresie.

Radni wyliczali dyscypliny, do jakich hala przy ul. Szafera jest przygotowana. W ich ocenie wiele z nich nigdy w obiekcie nie zagościło. Wymieniali tez liczne kluby, które początkowo rozgrywały swoje mecze w hali, ale szybko z tego zrezygnowały.

- Po pierwsze z powodów finansowych. Nie stać ich na opłaty, a miasto nie kwapiło się by dopłacać. Po drugie funkcja sportowa została wyparta przez rozrywkową - tłumaczy Rafał Niburski, radny Sejmiku. - Mecze musiały ustąpić koncertom czy kabaretom. Gdy przesuwano je z weekendów na zwykły dzień tygodnia, frekwencja na sportowych wydarzeniach malała.

- Apelujemy do prezydenta Szczecina i marszałka województwa, którzy - jak wiemy - potrafią ze sobą współpracować - podsumował radna Sejmiku Małgorzata Jacyna-Witt. - Panowie, współpracujcie także na tej płaszczyźnie! Kto nie gra, ten nie wygrywa. A sportowe imprezy to dobra okazja do promocji miasta i regionu. ©℗

ToT