Spękania w torach i ograniczenie prędkości tramwajów na prawobrzeżu

- Ze względu na pojawiające się spękania szyn w piątek wprowadziliśmy ograniczenie prędkości. Sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu pasażerów i bezpiecznemu poruszania się pojazdów - zapewnia Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa Tramwajów Szczecińskich. - Z naszej strony to po prostu chuchanie i dmuchanie dosłownie na zimne. Służby techniczne, dostrzegły te spękania podczas rutynowych regularnych kontroli w minionych dniach, kiedy mieliśmy do czynienia z mrozami dochodzącymi do -10 stopni Celsjusza, a przy gruncie nocami nawet niższymi. Stan infrastruktury - jak dodaje H. Pieczyńska - jest nadzorowany przez służby TS.

Powodem jej ograniczenia do 30/h jest pojawienie się tam spękań w torach.

Na odcinku trasy tramwajów na prawobrzeżu składy linii 2,7 i 8 już od minionego piątku poruszają się z niższą niż zwykle prędkością. Chodzi o fragment od pętli na Basenie Górniczym do tzw. wanny, tj. wykopu nad wiaduktem nad ul. Hangarową a pętlą przy ul. Turkusowej.

Komentarze

Pękający ciecin 🤣 2022-12-19 10:19:07 Czy w zdtim-ie są dumni ze stanu torowisk? Czy Piotr i radni z tzw.koalicji są dumni ze swoich dokonań? To kabaret,żeby takie szyny zamontować,a później wszystko remontować, spawać i wymieniać. Było wsadzić szyny zimowe, a nie produkowane dla Indii! Kto za to odpowiada? Za kare Piotrek i ten z zdtimu, powinni codziennie chodzić wzdłuż trasy tzw.szybkego tramwaju i sprawdzać stan szyn, ubrani w kamizelki odblaskowe zapisem - wybaczcie nam za to cośmy tu narobili. Wybaczcie za wszystko.

Rewolucja torowa 2022-12-19 10:03:40 Brawo panie prezydęcie... Szybki tramwaj to chyba jeden z pańskich najwazniejszych "makroprojektów megadeweloperskich" zaraz, zaraz jak to pan mówił "bo miasto to firma" no i brawo dla prezydęta za zarządzanie "firmą Szczecin"...

Waldek 2022-12-19 10:03:11 To ważna wiadomość! mrozy sięgające -10 C a przy gruncie nawet większe! Trzeba chuchać i dmuchać na zimne może to pomoże