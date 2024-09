Spadli z balkonu sanatorium. Prokuratura umorzyła śledztwo

Czech i Słowaczka wypadli z balkonu sanatorium „Bałtyk” w Kołobrzegu. Fot. Elżbieta KUBOWSKA

Po blisko rocznym postępowaniu kołobrzeska prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące wypadnięcia z balkonu sanatorium „Bałtyk” dwóch osób.

Przypomnijmy, że 30 października ubiegłego roku w jednym z pokoi na 3 piętrze ośrodka zakwaterował się 21-letni Czech oraz o dwa lata starsza od niego Słowaczka. Oboje mieli zamiar pozostać w tym miejscu przez dwa dni, ale w samym Kołobrzegu dłużej.

Następnego dnia po ich przyjeździe doszło do tragedii. Czech i Słowaczka wypadli z balkonu. Na ziemi znalazł ich pracownik obiektu. Na miejsce natychmiast wezwano pogotowie ratunkowe. Poszkodowanych przewieziono do szpitala. Tam niestety po kilku dniach czeski turysta zmarł.

Kobietę udało się uratować. Gdy jej stan zdrowia na to pozwolił, została przesłuchana. Samego momentu poprzedzającego upadek nie pamięta. Nie wie, jak do niego doszło. Zeznała jednak, że ze swoim partnerem nie kłóciła się i oboje planowali ułożyć sobie wspólne życie. Odrzuciła tezę mówiącą o samobójstwie. Prokuratura nie dopatrzyła się udziału w zdarzeniu osób trzecich, uznając, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. W tej sytuacji wydano decyzję o umorzeniu śledztwa. ©℗

(pw)