Spacer z dreszczykiem. Sobota na tajemnice dawnego Szczecina

Fot. Ryszard PAKIESER

Było ich przynajmniej kilka. Najsłynniejszą, a też najbardziej wpływową, była ta „Pod trzema cyrklami”. I to właśnie sprzed jej siedziby – czyli dawnej loży masońskiej, a dzisiejszego Teatru Polskiego – przy ul. Swarożyca wyruszy sobotni spacer tropem szczecińskich wolnomularzy, szpiegów i mafii.

Będzie to kolejna wyprawa tropem szczecińskich tajemnic, w której udział można wziąć bezpłatnie. Przedsięwzięcie – część projektu pt. „VI Szczecińskie Spotkanie z Dreszczykiem” – jest bowiem finansowane przez miasto, w ramach programu tzw. Małych dotacji.

– Zaczniemy od zapoznania się z tym, kim byli masoni i jak trafili do Szczecina. Przejdziemy obok Domku Grabarza, gdzie poznamy historię najsłynniejszego francuskiego szpiega Szczecina. Zatrzymamy się przy domu druidów, obok LO II, gdzie poznamy historię mafii szczecińskiej przy Hotelu Park. Poszukamy znaków masońskich na pl. Grunwaldzkim, a następnie przejdziemy do Kaskady, która była siedzibą niejednego tajnego ugrupowania. Na koniec dotrzemy do Nowego Browaru, w którym była trzecia co do wielkości loża masońska – trasę spaceru przedstawiają organizatorzy wydarzenia, ze stowarzyszenia kulturalno-edukacyjnego Chowaniec.

Zainteresowani udziałem w tak wyjątkowym odkrywaniu miasta – poświęconemu masonom oraz innym szczecińskim tajnym ugrupowaniom – spotkają się już w sobotę (16 listopada), o godz. 10, przed dawnym głównym wejściem do Teatru Polskiego (ul. Swarożyca). Spacer poprowadzi Joanna Grycko (Wachnik), licencjonowana przewodniczka miejska, która m.in. tak się przedstawia: „Szczecin, o którym opowiadam, to zabytkowa architektura, bogata historia i wielokulturowość, ale również jedno z najnowocześniejszych i najbardziej dynamicznie rozwijających się miast w Polsce. Nie tylko żyję w tym mieście, ale i żyję Szczecinem”. ©℗

(an)