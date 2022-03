Spacer przez „park umarłych"

Formuła pozostaje ta sama: spacer z rozpoznawaniem drzew i krzewów. Jednak przesunięciu ulega termin: z weekendowego na czwartkowy (31 marca). Najbardziej znany i lubiany przewodnik po zieleni Szczecina właśnie otwiera nowy sezon spotkań z miłośnikami „pływającego ogrodu".

Tym razem w wiosennej odsłonie. Na pierwszy spacer wybierając trasę przez zabytkowy Cmentarz Centralny.

- Widać już pierwsze kwiaty na krzewach. Jest cieplej, dzień coraz dłuższy. Rozpoczynamy cykl popołudniowych spacerów po parkach i cmentarzach Szczecina: w poszukiwaniu ciekawych drzew i krzewów. Teraz, kiedy na gałęziach jeszcze brakuje liści, w całej okazałości się prezentują różne gatunki iglaków - przekonuje Paweł Madejski, przewodnik po zieleni Szczecina.

Właśnie tropem iglaków „parku, który pochował umarłych" podążą uczestnicy najbliższego, czwartkowego spaceru z rozpoznawaniem drzew i krzewów.

- Jest ich na terenie Cmentarza Centralnego naprawdę dużo. Tym bardziej warto poznać te najciekawsze. Jak choćby przy al. Platanowej choinę kanadyjską, daglezję zieloną, okazały cis pospolity, a przy głównej kaplicy m.in. jodłę nikko, sosnę himalajską, piękne świerki serbskie. Podążymy szlakiem obok nagrobka Wilhelma Meyera-Schwartaua - najsłynniejszego architekta dawnego Szczecina, który przez trzy dekady, do 1921 r., który był projektantem i nadzorował najważniejsze inwestycje miejskie tamtych lat, w tym główne budowle Cmentarza Centralnego. To opodal jego pomnika zobaczymy nie tylko rosnący modrzew, ale również interesujący miłorząb dwuklapowy. Dalej, wokół basenów fontanny, przyjrzymy się różnym odmianom jodły, cyprysikom i jałowcom. Natomiast za pomnikiem Sławomira Lewińskiego zwrócimy uwagę np. na sosnę limbę oraz żywotniki: zachodni i olbrzymi. Z kolei na kwaterach w rejonie dawnego poligonu natrafimy na metasekwoję chińską, jedlicę japońską. Więcej zielonych ciekawostek kryje również zachodnia część nekropolii, do której także dotrzemy w trakcie naszego spaceru - zachęca Paweł Madejski.

Czwartkowy spacer rozpocznie się o godz. 16.30, a potrwa do godz. 19. Miejscem zbiórki dla zainteresowanych będzie Brama Główna. Z finałem przy III bramie - przy Szkołach Salezjańskich - około godz. 19. ©℗

(an)