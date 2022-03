Osiem pomp na 8 marca. Spacer z Tomaszem Wieczorkiem

Przewodnik po Szczecinie Tomasz Wieczorek i Stowarzyszenie Oswajanie Sztuki zapraszają wraz z partnerami na spacer tropem szczecińskich pomp i ich patronek. Będzie to pretekst do opowiadania miejskich historii. Organizowany jest z okazji Dnia Kobiet, czyli 8 marca (wtorek). Start o godz. 18.08 przy fontannie na pl. Orła Białego w Szczecinie. Potrwa około dwóch godzin. Udział bezpłatny.

– Pompy! Porozrzucane po Szczecinie przypominają o dawnych czasach. Kiedyś pełniły niezwykle ważne funkcje społeczne – to przy nich spotykali się ludzie i nabierając wodę, rozmawiali. Dziś już tłumów przy nich nie widać, chyba że akurat mijacie grupę spacerowiczów, którzy wybrali się na spacer szlakiem Pompastyczny Szczecin – opowiadają organizatorzy spaceru.

Pompastyczny Szczecin to akcja, której pomysłodawcą i inicjatorem jest przewodnik po Szczecinie – Tomasz Wieczorek. Poświęcił szczecińskim pompom cały projekt i zaprasza szczecinianki oraz szczecinian do nadawania im kobiecych imion. Dlaczego? Jak tłumaczy sam autor: „Powodów jest wiele, a jednym z nich jest to, że często prawie zupełnie nie są znane kobiety, które stały obok znanych z historii mężczyzn”. Warto je przypomnieć wraz z imionami bogiń czy patronek, którymi także nazywane są pompy.

Współorganizatorami i partnerami trasy są: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie, ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki.

KSz