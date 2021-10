Spacer pod Vulcanem. W jesiennym klimacie

Śladami historycznych ciekawostek, podziemnych tajemnic oraz architektonicznych detali, zwanych cudami na fasadach, poprowadzi „Jesienny spacer po osiedlu". Tym razem trasą najbardziej znanych, jak również tych najmniej oczywistych punktów Drzetowa-Grabowa. Już w sobotę.

To propozycja nie tylko dla miłośników dawnego Szczecina. Do aktywnego i rodzinnego spędzenia sobotniego (9 października) popołudnia. Zaproszenie od Rady Osiedla Drzetowo-Grabowo, która finansuje to przedsięwzięcie.

Zainteresowani spotkają się przy hotelu „Vulkan" (ul. Druckiego-Lubeckiego 6A) - o godz. 15.15. Ich przewodnikiem w jesiennym spacerze po osiedlu będzie Michał Rembas, autor wielu książek poświęconych tajemnicom oraz historii Szczecina.

Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny, a wszyscy mile widziani. Uwaga: podczas spaceru należy pamiętać o przestrzeganiu aktualnych zaleceń bezpieczeństwa związanych ze stanem epidemii. ©℗

(an)