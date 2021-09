Po zielonej stronie miasta

W jakich punktach Szczecina występują największe skupiska kasztanowców czerwonych? Gdzie teraz owocują śliwy wiśniowe i czeremchy? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdą nie tylko miłośnicy szczecińskiej zieleni - już w czwartek (2 września), podczas cyklicznego "Spaceru z rozpoznawaniem drzew i krzewów".

To będzie kolejna niebanalna wyprawa z Pawłem Madejskim, czyli najbardziej znanym i lubianym przewodnikiem po zieleni miasta. Tym razem trasa powiedzie od ul. Żołnierskiej po skwer poświęcony legendarnej postaci, która z Armią Andersa przeszła cały szlak bojowy, wspierając walczących m.in. także pod Monte Cassino.

- Cyklicznie zapoznajemy się z zielonymi zakątkami Szczecina. Najbliższy spacerowy odcinek rozpoczniemy od Campusu Akademickiego przy ul. Żołnierskiej. W obrębie dawnych koszarów wojskowych zachowało się sporo zieleni posadzonej przed wiekiem. Jest też sporo nasadzeń z ostatnich lat. Wokół centralnego placu rosną przede wszystkim kasztanowce czerwone o gładkich pozbawionych kolców owocach. Natrafimy również na lipy, dęby, robinie akacjowe, klony, jesiony wyniosłe. Zobaczymy pewien okazały orzech włoski i kilka jego młodszych braci". Poza tym podziwiać będziemy blisko 100-letnie jarząby szwedzkie. To będzie okazja również do rozpoznawania ciekawych gatunków i odmian krzewów. Jak również do obejrzenia owocujących i już dojrzałych śliw wiśniowych oraz czeremchy - zachęca Paweł Madejski.

Czwartkowy (2 września) spacer rozpocznie się o godz. 16.30, przy bramie Campusu - dojazd z centrum tramwajem linii nr 5 lub 7 do przystanku "Żołnierska". Stąd trasa "z rozpoznawaniem drzew i krzewów" powiedzie zainteresowanych między akademikami, by następnie skręcić ku dawnemu cmentarzowi przy krzekowskim kościele. Na finał będzie skwer Misia Wojtka.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a wszyscy mile widziani. Uwaga: podczas spaceru należy pamiętać o przestrzeganiu aktualnych zaleceń sanitarnych, związanych ze stanem epidemii. ©℗

(an)