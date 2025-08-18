Sowiecki symbol w Płotach został usunięty

Zburzenia pamiątki po Rosjanach chciał burmistrz Płotów, a także miejska rada.
Fot. IPN
W poniedziałek w Płotach w powiecie gryfickim zlikwidowano "Pomnik polsko-radzieckiego braterstwa broni". Ta pozostałość po czasach, gdy Polska była kontrolowana przez Związek Radziecki, to jeden z ostatnich takich obiektów na Pomorzu Zachodnim.
Demontaż zorganizował Instytut Pamięci Narodowej. Usunięcia pomnika chciały władze miasta.
- Ten obiekt świadczy o najgorszym okresie powojennej Polski - powiedział burmistrz Płotów Szymon Klimko. - Dzięki panu prezesowi IPN na pewno okres wojenny, okres 5 marca 1945 roku, kiedy Płoty stały się polskie, ta polskość Płotów będzie upamiętniona, i pan prezes obiecał, że taki obiekt powstanie. Nie tylko burzymy. Ale będziemy także upamiętniać w inny sposób.
Zastępca prezesa IPN Karol Polejowski, który obecnie kieruje tą instytucją, wskazał, że pokomunistyczna pamiątka opowiada fałszywą historię, mówi o czymś, co nigdy nie miało miejsca. Nie było bowiem żadnego braterstwa broni między żołnierzami polskimi i sowieckimi.
- Płoty stały się polskie na początku marca 1945 roku, a tak naprawdę wróciły do państwa polskiego, bo wcześniej w tym państwie po prostu były - dodawał historyk. - To społeczność lokalna budowała nową tożsamość tego miejsca. A ten obiekt miał stworzyć zupełnie nową narrację. Nie można mówić, że Armia Sowiecka przyniosła wolność. Sowieci pokonali Niemców, to prawda. Ale żadnej wolności Polakom nie przynieśli. Zapoczątkowali okres okupacji sowieckiej, a potem dominacji sowieckiej, tworząc marionetkowe państwo polskie, które znajdowało się pod zupełną kontrolą Moskwy. Większość zniszczeń, które miały miejsce w Płotach, powstała już zakończeniu działań zbrojnych. To Sowieci niszczyli, grabili, gwałcili, mordowali dotychczasowych mieszkańców Płotów i tych, którzy przyjeżdżali tutaj, osiedlając się na ziemiach, które weszły w skład państwa polskiego. Nie mógł przynieść wolności Polakom żołnierz sowiecki, bo sam był niewolnikiem.
Wiceprezes IPN dodawał:
- To nie jest żaden pomnik, to symbol sowieckiego, rosyjskiego panowania nad tym terenem. Tak Sowieci, Rosjanie manifestują swoje prawa do określonych ziem, stawiając własne obiekty propagandowe.
MORDE to maSZ TY.W Katyniu sowieci ZAMORDOWALI TYSIĄCE Polakw. A w Plotach najwyżej wys..li sie w marszu na Berlin.Sprawiedliwość raSSjan to sobie chwal przy wódzie w padmaSSkowskije wieczera.
@Dwulicowość
2025-08-18 21:23:42
Co gorsze pomnik Lecha Kaczyńskiego, przez którego pychę zginęło tyle osób, też stoi w Szczecinie.
Bobo-kiedyś z Płot
2025-08-18 21:03:38
Co za bzdety ludzie wypisujecie...jestecie młodzi i dla was świat to internet. Tamte lata to...szare dni bez przyszłości. Szanujmy się i dodam...dobry Rusek to martwy Rusek !.
@Anna
2025-08-18 20:38:01
nie hejtuj - stygmatyzujesz ludzi o odmiennej orientacji seksualnej
@@ Anna
2025-08-18 20:24:13
A gdzie masz pajacu pisowki pomnik bolka w naszym mieście?
@ @ hehe
2025-08-18 20:15:40
"Nie na widzę..." - onuca?
Aplauz
2025-08-18 19:58:08
"@ Anna" pisał ten sam co "@hehe"
Brawo Anna !!! Mnie też razi "Batman" na Błoniach....
@@hipokryci
2025-08-18 19:42:24
A jakie to ma znaczenie? Historii nie zmienia się przy pomocy młota. Co raz postawione, ma prawo stać. Myślisz że ruskim uśmiecha się utryzmywanie polskich pomników na swoim terenie? Nie, ale robią to dopóki jest z naszej strony wzajemność. Niestety, coraz bardziej idzie to w jednostronną narrację. Więc następnym razem jak ruskie będą chciali zniszczyć np. pomnik w katyniu, to mordy w kubeł, bo sami się o to prosiliście niszcząc ruskie pomniki. Ja nie bronię ruskich, ja bronię sprawiedliwości
@ Anna
2025-08-18 18:09:33
Papież niegodny, ale za to " bolek " to już tak? Kobiecy umysł, godny podziwiania! Gratuluję!
@ Anna
2025-08-18 18:07:05
okazał się niegodny, bo Ci kobito w ucho Masoni i komuniści napierdzieli? Co Ty wiesz o ludzkim sumieniu, winie, cierpieniu, walce z pokusą grzechu i przebaczenia !Tylko UB-cy i TW wysypywali i dodawali od siebie, że sąsiad z pod nr 7 z sąsiadką z pod nr 12 , razem jedli ! Głupi i pusty ten nasz narodek i ciągnie za nim historyczny smrodek!
@anna
2025-08-18 18:02:00
Jak trzeba być miernie edukowanym a jednocześnie bogatym w lewackie ideologie aby takie rzeczy pisać. Tow. Stalin byłby dumny.
Anna
2025-08-18 17:30:17
A pomnik Wojtyły dalej stoi na środku Jasnych Błoni, mimo że okazał się on człowiekiem całkowicie tego niegodnym. Rada Miejska nie robi nic by ten pomnik usunąć. Ofiary pedofilii w kościele katolickim wciąż muszą na niego patrzeć.
@TZ
2025-08-18 17:22:34
To funduj pomnik byłym właścicielom. Popisujesz sie znajomościa historii,czy masz udziały na zbutwiałym papierze? Ludzie tu żyjący maja byc wdzięczni Niemcom,czy sowietom,bo taka tu zaszłośc historyczna? Jedni i drudzy niech spadają - TU JEST POLSKA.A kupy betonu dla propagandy to KICZ.
Dwulicowość
2025-08-18 16:38:58
Jeden pomnik usuwają ale za to Irena Kirszenstein (Szewińska) urodzona w Leningradzie ma pomnik
@ @Szczecinianin
2025-08-18 16:37:23
zapytaj mamę, czy przy porodzie nie usiadła Ci na łeb?
TZ.
2025-08-18 16:17:05
Żeby się cokół po tym pomniku nie marnował, to koniecznie trzeba tam ustawić Bismarcka, Gropiusa albo innego szwaba. W końcu to oni tu rządzili zanim Ruscy ich stąd nie wygonili i nie oddali tych ziem Polakom. Dbajmy o naszą... pardon, niemiecką historię.
@ @hipokryci
2025-08-18 16:10:27
jak se leżom na cmyntarzu, to jech nikt nie rusa! Reszta do rozebrania!
Do "@ hehe"
2025-08-18 16:10:24
Ja pitole !!! :-)))
jaka zaciętość - jaka wściekłość...... ale się uśmiałem :-)))
Człowieku - Ty chodzisz jeszcze po ulicach? W myślach można ciebie namalować, jak wyglądasz....
he he... będę tu częściej zaglądał :-))
Napisz coś o mnie - mi też przeszkadza ilość pomników JP2... ...nie daj czekać - pisz :-)))
@Szczecinianin
2025-08-18 16:04:32
Krzyżacki but stoi na polskiej ziemi od ponad tysiąca lat. Zobacz ile tu kościołów.
do hehe
2025-08-18 16:02:30
Jeszcze jet ten na Wojska Polskiego koło Wawrzyniaka
@hipokryci
2025-08-18 15:44:39
nie wiedziałem że okupowaliśmy przez stulecia Moskwę i Rosję rabując dobra naturalne i mordując ludność zamieszkująca tamte obszary... nie wiedziałem że okradaliśmy Sowietów z szans na normalne życie i rozwój gospodarczy... hipokryzją jest stawianie znaku równości między pomnikiem komunistycznych katów i ich ofiar... no ale chyba u ciebie w domu tak cię wychowano że nie odróżniasz dobra od zła.
do Hipokryci
2025-08-18 15:27:15
Skoro tak szanujesz takie pomniki ,to trzeba było o ten beton dbąć wczesniej. O pomnik wyzwolicieli. którzy np.zrujnowali/spalili pobliskie Gryfice.A co mogli za...li.
@ hehe
2025-08-18 15:14:10
Ty się zapytaj swoich bliskich, jak Ciebie pochowają? Czy będzie na uroczystości Ksiądz ? Czy może debil podobny do Ciebie z rondelkiem na pustym łbie imitujący rolę Twojej kociej religii? Zapytaj swoich bliskich, czy zamówią za Ciebie modlitwy o zbawienie Twojej Duszy ? A, rozumiem ! Nie masz Duszy ! Czy mogę traktować Ciebie jako zwierzę ?, roślinę ? ,a może komarka ,którego tłuczesz , bo biedaczek chciał przeżyć napiwszy się Twojej cennej krwi ? Zastanów się zanim ponownie popuścisz bąka !
@hehe
2025-08-18 15:10:02
Ile ci zapłacilii za ten wpis-przegrańcu systemowy ,historyczny, zyciowy? Starczy ci na flaszkę w osiedlowym sklepiku? Goń,oij i pisz -zarobisz na fajki.
@ hehe
2025-08-18 14:39:59
łepek pusty ,ale obiecująco podatny na napełnienie komunistyczną breją! Brawo TY !
@ hehe
2025-08-18 14:37:38
ty jesteś pier' dol 'nięty! Poczytaj sobie początki historyczne dawnej Mezopotanii! Nie na widzę pustaków, ignorantów i zesranych debili bezsilnych w obliczu sił żywiołu! Każdy taki wyszkolony, niczym debil wyborczy z wypierdzianym uchem od pierdów Waszego idola Tuska! Jeszcze nie czujesz smrodu historii, bo i węch masz uszkodzony! Przypomnij te słowa , jak zesrany będziesz leżał i tylko ślipiami przewracał na łożu śmierci baranie!Abym, ja traktował Ciebie jak człowieka , to bądź tego godny!
hipokryci
2025-08-18 14:34:39
To już kolejny pomnik tego typu jaki idzie pod młot. A tymczasem jaki był kwik jak ruscy chcieli skasować polski pomnik u siebie? Nie widzicie w tym hipokryzji? Nie ruszajcie cudzych, to i nasze nie będą niszczone na obczyźnie. Komuś tu się nudzi i urządza sobie widowiskowe burzenia za nasze pieniądze.
Szczecinianin
2025-08-18 14:25:35
A szwaby już się cieszą by z powrotem postawić krzyżacki but na słowiańskiej ziemi, którą im wydarto z takim trudem i za cenę hektolitrów krwi...
do hehe
2025-08-18 14:17:37
Z twoim pomonikem nikt tak nie pojedzie- bo ciebi w rów wrzucą i robaki cie zezra. Zapytaj swoich z radiny.
FIGO
2025-08-18 13:46:40
św. Faustyna ( wiem, dla ignorantów wszelkiej maści ,zresztą sam tak sądziłem jak czytałem " Dzienniczek ", osoba o zaburzonej świadomości ) przepowiadała losy Polski w związku z Kacapami. Kiedyś, nie do pomyślenia, a jednak mijają lata i historia dzieje się tak jak ONA to widziała jako Mistyczka. Św, Pamięci już dziś, bk Błażej Kryszałowicz na pewnym spotkaniu powiedział: "prawdziwa WIARA , to Mistycy"! Dla opornych: przeczytajcie o Mistykach, a może coś Was natchnie inaczej niż komunistyczna!
hehe
2025-08-18 13:41:46
Ciekawe kiedy będą tak jechać ze wszystkimi pomnikami jp2 w Polsce. Już niedługo.
Wielu z Nas
2025-08-18 13:37:28
musi dla zdrowotności wyrzucić ze swoich głów te wszystkie pomniki przyjaźni polsko-radzieckiej! Prosty kacap żołnierz, może mógł i powinien być czczony jak bohater wyzwoliciel ! Ten sam żołdak jednakże na rozkaz "swojego" komunisty był w stanie poderżnąć Wam gardło, bo taka jest mentalność tej dziczy bez Boga!Polacy, tacy jak ja, były komunista, zawdzięczający IM i wykształcenie i przeżycie trudnego dzieciństwa, gdzieś w zabiedzonej rubieży, po uzyskaniu Prawdy historycznej powinni zawrócić!
