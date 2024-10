"Solidarność": "Chcemy pracy!". Pikieta przed Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim [GALERIA, FILM]

"Solidarność" uważa, że sytuacja na rynku pracy na Pomorzu Zachodnim jest alarmująca. Fot. Dariusz Gorajski

W poniedziałkowe popołudnie przed Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie "Solidarność" pikietowała w obronie miejsc pracy w naszym regionie. Związkowców szczególnie martwi likwidacja szczecińskiego oddziału PKP Cargotabor i Elektrowni Dolna Odra.

Ludzie "Solidarności" zgromadzili się przed urzędem z bębnami, gwizdkami, flagami. "Chcemy pracy", "Ciężka praca nie popłaca", "Nie chcemy być zielonymi płucami Unii Europejskiej", takie hasła mogliśmy przeczytać na ich transparentach.

- W ubiegłym roku wszystko było świetnie, wszystko było dochodowe, kwitło, a po jakimś czasie, przy obecnej władzy, stała się apokalipsa. Wszystkie zakłady nie pracują dobrze, przynoszą straty, i to miliardowe. Niektóre zakłady są trwale nierentowne - grzmiał przewodniczący zachodniopomorskiej "Solidarności" Mieczysław Jurek. - Co się dzieje? Co się takiego stało? Jak to się stało, że z lata zrobiła się zima? Mówiono, że w Cargotabor będzie sanacja, nie będzie likwidacji. Przedstawiciel z Warszawy tu, u wojewody, nas zapewniał: sanacja. A potem mądrale z Warszawy powiedzieli, że wniosek o sanację uzupełnili o likwidację. To oznacza, że 143 osoby lądują na bruku. Zakład zlikwidowany, nie ma go.

Według związkowca niełatwa jest też sytuacja w straży pożarnej. Przekonywał, że może tam nawet zabraknąć pieniędzy na wypłaty. Przestrzegał także przed "zaoraniem" Poczty Polskiej - bo taki jest, jak mówił Mieczysław Jurek, plan obecnego rządu, który w przeciwieństwie do rządów poprzednich nie prowadzi dialogu.

- Nasz wojewoda rozmawia. Rozmawia w obecności posłów i senatorów - dodawał przewodniczący zachodniopomorskiej "Solidarności". - Ale jest blok warszawski, które te nasze uzgodnienia ma za nic. Musimy wykrzyczeć obecnej ekipie, że takiej bezczelności to już dawno nie było. Wzywamy parlamentarzystów z naszego regionu: panowie, do roboty. Ktokolwiek idzie do jakiejkolwiek władzy, musi być nastawiony, że idzie służyć ludziom.©℗

