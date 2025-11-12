Sołectwo Nowe Czarnowo do podziału? Będą konsultacje społeczne

Wniosek o podział sołectwa złożyli mieszkańcy. Fot. Facebook/noweczarnowo

Kilka miesięcy temu do gryfińskiego burmistrza wpłynął wniosek sołtysa Nowego Czarnowa o podział wsi na dwa niezależne od siebie sołectwa.

Pismo wzmocnione było kopią protokołu zebrania wiejskiego, z którego wynikało, że wniosek został złożony z inicjatywy mieszkańców, argumentujących, iż w rzeczywistości oba obszary sołectwa – część nazywana przez lokalną społeczność Nowym Czarnowem wsią oraz rejon nazywany częścią sanatoryjną lub Dolną Odrą – stanowią w rzeczywistości dwie odrębne jednostki osadnicze.

O tej odrębności decyduje m.in. brak bezpośredniego dojścia czy dojazdu z jednej części wsi do drugiej, co z kolei przekłada się na słabą integrację mieszkańców obu obszarów i brak poczucia wspólnoty. Rozbieżności pojawiają się też w ocenie potrzeb i zamierzeń co do sposobu dysponowania funduszem sołeckim. W ocenie zainteresowanych sytuacje takie powodują napięcia między mieszkańcami obu części wsi i znacznie utrudniają zarządzanie sołectwem.

Podczas minionej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie (30 października br.) radni jednogłośnie opowiedzieli się za przeprowadzeniem konsultacji społecznych w sołectwie Nowe Czarnowo, które pozwolą na uzyskanie opinii mieszkańców odnośnie do podziału wsi na dwa odrębne sołectwa: Nowe Czarnowo i Nowe Czarnowo-Osada. Jest to warunek konieczny wynikający z art. 5. ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym „sołectwo tworzy rada gminy w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy”.©℗

