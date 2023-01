Sobotnia ofensywa prawicy. 10 pytań do Tuska

©℗ (as)

Zdaniem PO to PiS przed 24 lutego 2022 roku prowadził politykę prorosyjską. Platforma wytyka premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że jeszcze w styczniu ub. roku, tuż przed atakiem Putina na Kijów, spotkał się w Madrycie z liderami antyunijnej prawicy (m. in. z Marine Le Pen czy Matteo Salvinim), z których część wyrażała się pochlebnie o Putinie także po tym, jak dokonał aneksji Krymu. Opozycja przypomina też wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego "Do przyjaciół Rosjan" z 2010 roku.

- W latach 2007 - 2015 PO była sojusznikiem putinowskiej Rosji. Przypomnę: molo w Sopocie, Westerplatte w 2009 roku, kiedy nietęgą minę miał Władimir Putin po wystąpieniu ś.p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, późniejsze działania - powiedział przewodniczący klubu PiS w sejmiku Rafał Niburski. - Dopiero w 2014 roku, gdy Rosja zajęła Krym, Donald Tusk zmienił front. A na pytanie, czy PO jeśli wygra, to stanie się sojusznikiem Rosji, odpowiem tak: nic takiego się nie stanie, ponieważ Platforma nie wygra wyborów, Prawo i Sprawiedliwość otrzyma mandat do rządzenia na trzecią kadencję.

Czy to wszystko oznacza, że PiS zarzuca Tuskowi, że gdyby znów rządził, prowadziłby politykę proputinowską i nie pomagał Ukrainie?

Ponadto PiS zarzuca PO likwidacją jednostek wojskowych na wschodzie i udostępnianie danych białoruskich opozycjonistów. Wraca też do sprawy oddania śledztwa smoleńskiego w ręce Rosjan.

- Dlaczego kierowany przez pana rząd nie zablokował powstania gazociągu Nord Stream, a blokował powstanie Baltic Pipe? - pytała Donalda Tuska radna miejska Agnieszka Kurzawa. - Dlaczego rząd PO - PSL chciał sprzedać rafinerię Możejki Rosjanom? Szczególnie w czasie agresji Rosji na Ukrainę to bardzo ważne pytanie. Jak Platforma Obywatelska i PSL zabezpieczyłyby nasze bezpieczeństwo energetyczne?

Pytania zadają politycy PiS na szczeblu centralnym - między innymi rzecznik rządu Piotr Muller - i w regionie. Działacze prawicy w Szczecinie podczas sobotniej (21 stycznia) konferencji dociekali, dlaczego Tusk zrezygnował z instalacji amerykańskiej tarczy antyrakietowej w latach 2008 - 2009, dlaczego rząd PO - PSL umorzył 1,2 mld zł rosyjskiej spółce Gazprom i dlaczego zaakceptował umowę gazową z tą firmą aż do 2037 roku. `

W cieniu wojny na Ukrainie w Polsce toczy się polityczna batalia przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. A oto jej najnowsza odsłona: Prawo i Sprawiedliwość oskarża Donalda Tuska o to, że jego rząd prowadził prorosyjską politykę. Prawica publicznie zadaje byłemu premierowi, który znowu stoi na czele Platformy Obywatelskiej, 10 pytań.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

@Marecki 2023-01-21 16:15:04 Ja ci wytłumaczę, Trzaskowski powiedział że 70% energii elektrycznej konsumują miasta jednak z niezrozumiałych powodów miasta nie chcą wytwarzać energi tylko przerzucają obowiązek wytwarzania energii na wieś. Dlaczego wieś ma produkować żywność i energię dla miast nie dostając nic w zamian. Dlaczego nie postawicie sobie wiatraków pod oknami? Dlaczego ja mam mieć wiatrak przy domu? Ja nie potrzebuję tego prądu, zabierz sobie wiatrak i postaw go w mieście albo zapłać mi za uciążliwość. Zadowolony?

Marecki 2023-01-21 15:46:32 Nich PiS się wytłumaczy lepiej wyborów kopertowych, samochodów elektrycznych (izera), ustawy wiatrakowej, nielegalnego użycia Pegasusa, afery mailowej, lipnych respiratorów i maseczek, sprawy z granatnikiem, oskarżeń wobec brata komendanta. Z lokalnego podwórka do wyjaśnienia zostaje Gryfia oraz Szczecińskiej Koleji Metropolitalnej. O nepotyzmie nawet nie ma co wspominać. Jest tego tak dużo że nie sposób wszystko spamiętać, ale to za mało abyście wygrali następne wybory.

Naiwni 2023-01-21 15:35:17 Naiwni piszą że wszędzie słychać o zmianach i że pisowcy przegrają. No to się mylą jak zawsze czy to z węglem czy z pustą rurą z Norwegii. Owszem zmiany będą ale w nieudolnym samorządzie Szczecina. Rewolucja Torowa się wygieła i walneła w pusty łeb obecną koalicję od łąk kwietnych

Do Józiek 2023-01-21 15:26:06 Tusk się boi redaktora Kłeczka i nie chce przyjść do TVP a ty sądzisz że chciałby dać się zmasakrować przez Kaczora?

zwykły Ja 2023-01-21 14:53:51 Aż 10 pytań uzbierali? Ja mam dużo więcej pytań do obecnie rządzących patałachów, ale wiem że odpowiedzi nie uzyskam nawet jak bym poszedł do sądu bo okradli nas już ze wszystkiego. Ale spokojnie dostaniecie odpowiedz na kartach wyborczych chyba że i z tej możliwości nas okradniecie bo tonący brzytwy się chwyta. Szczecinianie maja dość i to słychać wszędzie!

timmm 2023-01-21 14:31:16 gdzie ta prawica?

Józiek 2023-01-21 14:14:40 Jaki problem? Niech kurdupel zdejmie pampersy i stanie do debaty z Tuskiem. Zada mu wtedy te pytania. Kurdupel jednak zdaje sobie sprawę że Tusk w takiej debacie zeżarłby go razem z jego kaczymi łapami. Tak jak w 2007r.

@klemens 2023-01-21 14:03:26 Przceniasz pisowców. Pisowcy nie myślą tylko dają się kupować na brednie za które sami płacą

Tylko dziesięć? 2023-01-21 13:55:36 To chyba jakieś nieporozumienie!

PO co 2023-01-21 13:27:03 Najśmieszniejsze jest to, że PO zachowuje się tak, jakby nigdy nie rządzili, a ludzie nie pokazali im czerwonej kartki. Wszystko jest wypierane, przeinaczane, a gdy pokazuje się konkretne słowa ich polityków, to od razu jest płacz, że jak tak można. Obłuda, zmiana zdania, czy zaklinanie rzeczywistości, tak właśnie działa PO. Brak programu, mówienie o inflacji, ale "nie daj Boże, jak ją zwalczać" - bo PO co...

Rafał 2023-01-21 13:17:39 Opozycja przypomina też wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego "Do przyjaciół Rosjan" z 2010 roku - bardzo dobrze że przypomina bo to pokazuje że można się zwracać do tych Rosjan którzy nie popierają Putina i jego faszystowskiej kliki. Istnienie rosyjska opozycja demokratyczna w Rosji i na emigracji która się wstydzi tych raszystów którzy lubili przechadzać się po molo w Sopocie

Klara 2023-01-21 13:13:09 To są wręcz fundamentalne pytania w kategoriach racji stanu. Odpowiedź na te pytania lub co należy się spodziewać brak odpowiedzi to będzie sygnał dla wyborców jak opozycja dalej będzie się kumała z Berlinem i Moskwą i Brukselą zamiast mieć stolicę w Warszawie. Kto wpadł na pomysł żeby darować miliard długu Gazpromowi?

klemens 2023-01-21 13:02:37 tzw. telewizja publiczna codziennie wyczerpująco odpowiada na te pytania .Znaczy się , pisowcy nie oglądają przekazu swojego organu .