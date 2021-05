Śmiertelny wypadek na torach w Szczecinie Zdunowie

Powinni na kolej nałożyć takie same obowiązki jak na samochody i tramwaje w mieście. Pieszy to święta krowa. A tak poważnie. Współczuję maszyniście. Ale swołoczy wydaje się że pieszemu wszystko wolno. No chyba że jest ewidentnie samobójcą.

gh

2021-05-14 13:37:29

Pomijając, że to ogromna tragedia dla, zapis powinien być, że kobieta weszła pod pociąg. Mój ojciec był maszynistą - niestety miał przypadki, gdy ktoś wszedł mu pod lokomotywę. Nie ma szan zatrzymania - sama lokomotywa to kilkadziesiąt do stu kilkudziesięciu ton, do tego wagony i droga hamowania wychodzi paręset metrów.