Śmierć dziecka w samochodzie. Matka chłopca usłyszała zarzuty

Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci usłyszała matka, która na kilka godzin pozostawiła półtorarocznego syna w samochodzie. Dziecko zmarło w rozgrzanym pojeździe. Do tragedii doszło pod koniec czerwca w Szczecinie.

- Zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy, zwłaszcza wstępna opinia z przeprowadzonej sekcji sądowo-lekarskiej, dał podstawy do tego, żeby przedstawić matce dziecka zarzut o czyn za art. 155 Kodeksu Karnego - informuje prok. Alicja Macugowska - Kyszka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Kobieta usłyszała zarzut niemyślnego spowodowania śmierci kilkunastomiesięcznego syna poprzez pozostawienie go bez opieki w zamkniętym samochodzie, co doprowadziło do niewydolności krążeniowo-oddechowej, przebiegu udaru cieplnego i zgonu małoletniego.

Kobieta została przesłuchana na oddziale szpitalnym przez prokuratora. Przyznała się do zarzucanego jej czynu oraz złożyła wyjaśnienia. Prokuratura oczekuje na opinie sądowo-lekarską z przeprowadzonej przez biegłych sekcji zwłok dziecka, a także na opinię sądowo-psychiatryczną dotyczącą matki. Po uzyskaniu opinii zostanie podjęta decyzja co do dalszego toku postępowania w tej sprawie. (K)