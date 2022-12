Służby nie będą odpoczywać. Bezpieczni przez całe święta

Dla służb ratunkowych i porządkowych nie ma świąt. Także w Wigilię i Boże Narodzenie ratownicy, lekarze, funkcjonariusze pozostają na dyżurach w pełnej obsadzie. W wojewódzkiej stacji pogotowia np. w tym czasie w naszym regionie w gotowości będzie ok. 270 medyków.

Zachodniopomorscy policjanci w okresie świątecznym pracują tak jak w każdy inny dzień. Obsada będzie stała i służba odbywać się będzie bez większych zmian. Funkcjonariusze przygotowani są na sytuacje, w których będzie konieczność uruchomienia większych sił.

– Najczęściej związane jest to ze zdarzeniami komunikacyjnymi – tłumaczy nadkom. Mirosława Rudzińska z Zespołu Prasowego KWP w Szczecinie. – W razie konieczności policyjne siły dynamicznie będą przemieszczane, tam gdzie wystąpi taka konieczność, czy to do obsługi zdarzeń drogowych, zabezpieczenia terenu, czy kierowania ruchem.

Oprócz policjantów, którzy są na służbie, są również i tacy, którzy mają dyżury domowe. W razie konieczności są oni wzywani. Podobnie jest u strażaków. Tu też w razie potrzeby mundurowi wzywani są z dyżurów domowych.

– Natomiast święta traktujemy jak każdy inny dzień – zapewnia kpt. Franciszek Goliński, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie. – Na służbie każdego dnia będzie 56 strażaków.

Zarówno w ocenie policji, jak i straży pożarnej święta to raczej spokojny czas. Policja zapewnia, że w ostatnich latach nie było poważnych wydarzeń o charakterze kryminalnym. Zdarzają się awantury domowe, których powodem jest wypity w nadmiarze alkohol. Z kolei strażacy mówią o pożarach śmietników i zwarciach instalacji elektrycznej.

– Piekarniki i inne tego typu urządzenia pracują w trybie ciągłym. Mogą się przegrzewać, uważajmy na to – mówi Franciszek Goliński. – Wychodząc z domu, upewnijmy się, że są one wyłączone. Zadbajmy też o to, by urządzenia grzewcze nie były przysłonięte np. kocem czy ręcznikiem, bo to też może prowadzić do przegrzania i pożaru.

Choć to wydaje się oczywiste, nie wszyscy pamiętają, by opuszczając dom czy mieszkanie, sprawdzić, czy pogasiliśmy np. wszystkie świeczki. Mogą one doprowadzić do pożaru, wypalając się lub gdy przewróci je pozostawiony samotnie czworonożny pupil. Policja też przypomina o rozsądku, który powinniśmy zachować nie tylko w okresie świątecznym.

– Mamy apel do tych, którzy wyruszają w trasę, aby zachować ostrożność na drodze, jechać z prędkością adekwatną do warunków atmosferycznych i panujących na drodze oraz odpowiednio przewozić dzieci – przypomina nadkom. Rudzińska. – I oczywiście trzeźwość za kierownicą to podstawa.

Podobnie apeluje pogotowie ratunkowe, zaleca też umiar w jedzeniu i piciu. W tym czasie pełni normalną służbę, w pełnym składzie, czyli w 83 zespołach ratownictwa medycznego na terenie całego województwa – to prawie 270 medyków (ratowników medycznych, pielęgniarek sytemu i lekarzy). W ubiegłym roku od wigilijnego poranka do końca drugiego dnia świąt interweniowało ponad 200 razy – to nieco więcej niż w zwykłe dni – wtedy jest od 450 do 500 interwencji w ciągu doby.

– Najwięcej naszych interwencji w tym świątecznym czasie związanych jest z różnymi dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi, których powodem najczęściej jest przejedzenie, ale też zbyt duża ilość wypitego alkoholu – mówi Paulina Heigel z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. – Zdarzają się też różne urazy, do których dochodzi podczas bójek, ratownicy medyczni są wzywani do domowych awantur wybuchających przy stole, kończących się rękoczynami i urazami. Niestety są też wypadki drogowe, w ubiegłym roku w święta w naszym regionie jeden zakończył się tragicznie, bo zginęła w nim młoda kobieta.

Do tego dochodzą interwencje „codzienne”, związane z różnymi urazami, nagłymi zachorowaniami (zatrzymanie krążenia, udary i inne). ©℗

ToT, (sag)