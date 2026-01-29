Duże wsparcie dla transportu autobusowego w regionie

Wicewojewoda Bartosz Brożyński wręczył w środę umowy na dofinansowanie przewozów. autobusowych przedstawicielom samorządów. Fot. Agata JANKOWSKA

Aż 78 samorządów uzyskało w tym roku dofinansowanie w wysokości 41 mln zł na utrzymanie 458 linii autobusowych. Umowy na wsparcie finansowe transportu z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przekazał w środę 28 stycznia przedstawicielom gmin i powiatów wicewojewoda Bartosz Brożyński.

Po raz pierwszy w historii samorządy złożyły tak wiele wniosków – w efekcie uzyskały całą tegoroczną pulę środków, czyli aż 41 mln zł. To o 9 mln więcej niż w roku 2025.

– Zdajemy sobie sprawę, jak połączenia autobusowe są ważne dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. To w końcu dzięki tym połączeniom nasi mieszkańcy mogą dojeżdżać do pracy, do szkoły, do szpitala czy do większych ośrodków miejskich na zakupy, a więc wszędzie tam, gdzie załatwiają swoje sprawy życia codziennego – powiedział wicewojewoda Bartosz Brożyński podczas uroczystości wręczenia umów w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. – To nie byłoby jednak możliwe bez pracy wójtów, burmistrzów i starostów, którzy weryfikują największe potrzeby w swoich małych ojczyznach i ustalają, gdzie te przewozy powinny się odbywać. Z całego serca za tę pracę na rzecz mieszkańców dziękuję.

Trzy powiaty – gryfiński, gryficki i kołobrzeski – pomimo złożonych wniosków, nie otrzymały dofinansowania. Stało się tak, ponieważ chętnych było więcej, niż przyznanych środków. W połowie grudnia wojewoda złożył jednak do ministra infrastruktury wniosek o zwiększenie kwoty na przewozy autobusowe dla Pomorza Zachodniego. Bartosz Brożyński potwierdził, że środki finansowe na ten cel zostały już zabezpieczone. W najbliższych dniach Urząd Wojewódzki powinien otrzymać pieniądze. Wtedy też będzie mógł zawrzeć umowy z tymi trzema powiatami. ©℗

(aj)

