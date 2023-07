Słodkie urodziny Szczecina w Różance [GALERIA, FILM]

Porywisty wiatr, chmury i niższa niż w ostatnich dniach temperatura nie odstraszyła szczecinian i turystów. Choć świętowanie urodzin Szczecina rozpoczynało się oficjalnie w niedzielę w samo południe, Ogród Różany wypełnił się tłumem znacznie wcześniej. Urodziny miasta to także inauguracja tegorocznego sezonu Różanego Ogrodu Sztuki.

- Świętujemy kolejne urodziny miasta, które przez dziesięciolecia bardzo się zmieniło - mówił prezydent Szczecin Piotr Krzystek. - Widzimy to my, którzy mieszkamy w Szczecinie, ale zauważają to również osoby, które odwiedzają nasze miasto co jakiś czas. Za chwilę będziemy częstować państwa tortem, który z każdym rokiem jest cięższy. W tym roku ma 78 kg, bo tyle lat kończy polski Szczecin.

O historii miasta, ale przede wszystkim tych, którzy ją tworzyli, wspominała Renata Łażewska, przewodnicząca Rady Miasta.

- Nie sposób w tym dniu nie wspomnieć o pionierach - mówiła. - Kiedyś była ich ponad setka, dziś to grono to nieco ponad 20 osób. Świętując wspólnie urodziny miasta życzę nam wszystkim wszystkiego szczecińskiego!

Choć kolejki do tortów (bo były w sumie dwa) ustawiły się długie. Prezydenta miasta przy wydawaniu porcji wspomagała radna Maria Myśliwiec, przewodniczącą Rady Miasta radny Mirosław Żylik, przewodniczący klubu Koalicji Samorządowej. Oprócz słodkiego poczęstunku dla wszystkich, którzy odwiedzili Różankę przygotowano wiele innych atrakcji. Wielkim powodzeniem cieszyła się strefa zabaw dla dzieci i koncerty. ©℗

