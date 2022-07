Różanka w stylu rokoko. Będą stroje z epoki i pokazy dworskich tańców

Przepych, teatralność, fantazyjność – tak można określić styl, jaki propagują miłośnicy baroku z grupy METRUM. Już w sobotę 2 lipca będzie można zobaczyć rekonstrukcje dawnych praktyk i zwyczajów na Rokokowym Pikniku Pasji na Różance.

W sobotę szczecińska Różanka przeniesie się w czasie i stanie miejscem barokowych pokazów. Członkowie METRUM, grupy rekonstrukcyjnej, która propaguje barokowy styl, zaprezentują się w strojach z XVIII wieku w ramach Rokokowego Pikniku Różanego. Wydarzenie odbywa się z okazji pierwszych urodzin grupy i rozpocznie się o godzinie 12. Jego zakończenie planowane jest na godzinę 16.

W programie przewidziano między innymi: pokazy dworskich tańców, naukę tańca, prezentację strojów z epoki, gry i zabawy (np. krokiet, kości, ciuciubabka, głuchy dziadek), inscenizacje, pamiątkowe zdjęcia z uczestnikami a nawet poczęstunek.

METRUM to grupa ludzi pasjonujących się kulturą XVIII wieku. Miłością do barokowej estetyki chcą zarażać mieszkańców Szczecina, organizując cykliczne pokazy. Piknik na Różance to nie pierwsze wydarzenie, którego są inicjatorami. Ponadto, jego członkowie i członkinie – zawsze w stylowych, historycznych strojach – angażują się w życie społeczne i kulturalne Szczecina, uczestnicząc między innymi w Nocy Muzeów czy Zamkowych Wieczorach Książęcych. Ze swoimi inicjatywami podróżują również do innych miejscowości w regionie, kraju i za granicą.

(aj)