Ślizgaj się za free!

Ostatni dzień na ślizgawce jest darmowy. Fot. Piotr SIKORA

Kończy się sezon na lodowisku w Fabryce Wody w Szczecinie. Dzisiaj, 17 lutego, w ostatni dzień jego funkcjonowania, będzie dostępne całkowicie za darmo.

– Zapraszamy wszystkich, zarówno małych, jak i dużych, na pożegnanie z lodem – zachęca Piotr Zieliński, rzeczniki prasowy Fabryki Wody. – W poniedziałek 17 lutego wstęp na nasze lodowisko będzie całkowicie bezpłatny. To idealna okazja, by w gronie najbliższych cieszyć się zimową atmosferą i poruszać się na świeżym powietrzu. Na miejscu można skorzystać z wypożyczalni sprzętu, którego wypożyczenie również będzie bezpłatne. Tych, którzy potrzebować będą chwili wytchnienia, zapraszamy do naszych punktów gastronomicznych, by podładować baterie i nabrać energii na kolejną rundę jazdy na łyżwach.

Dzisiaj lodowisko będzie otwarte w godzinach 16-21.15. Z przerwą od godz. 18 do 18.30 na czyszczenie lodu.

(K)