Szczeciński aquapark coraz bliżej. Trzy lata od podpisania umowy na budowę Fabryki Wody

Baba z magla

2022-10-17 14:35:55

Co to ma być? Ok, rozumiałabym gdyby takich przedsięwzięć było dużo czyli miasto się rozwija zgodnie z ewolucją i tak jak jest na świecie. A co my mamy? Miasto się zwija, wszędzie brud by gorzej tego nie określić, kamienice rozpadają się i szpecą, w parkach starodrzew, drogi zwęża się i likwiduje (za niemca były drogi dwupasmowe mimo że przejechało 5 aut na godzinę), itp itd. Ten rodzynek teraz wygląda jak wrzód na tle miasta. Krystek zamiast tik toka weź się naprawdę za miasto!