Słajsino ma oczyszczalnię

Budowa sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków w Słajsinie. Dzieki inwestycji wszystkie budynki w tej miejscowości zostały przyłączone do oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej. Fot. ZWiK

W Słajsinie w gminie Nowogard otwarto oczyszczalnię ścieków. Warta niemal 4,5 mln złotych inwestycja sfinansowana została dzięki montażowi finansowemu; w tym ze środków własnych gminy Nowogard, z funduszy Urzędu Marszałkowskiego oraz Związku Celowego Gmin RXXI. Wstęgę uroczyście przecinali marszałek Olgierd Geblewicz, burmistrz Nowogardu Robert Czapla i przewodniczący zarządu ZCG RXXI - Jacek Chrzanowski.

Z oczyszczalni skorzysta prawie 180 gospodarstw w Słajsinie. W trakcie inwestycji zbudowano przyłącza do wszystkich budynków mieszkalnych w tej miejscowości. Do użytku oddano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej na odcinku prawie 2,4 km (w tym ponad 0,5 km w drodze wojewódzkiej oraz 1,9 km w drogach gminnych i prywatnych działkach). Zbudowano przepompownię główną na terenie oczyszczalni ścieków oraz przyłącza do budynków mieszkalnych. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Słajsinie ma przepustowość 50 m sześciennych na dobę.

Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego opiewała na kwotę ponad 1,9 mln zł w ramach środków PROW, z Celowym Związkiem Gmin RXXI natomiast na - 668 tys. zł. Gmina Nowogard przeznaczyła na ten cel - ponad 1,85 mln zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Tadeusz Błaszczyk ze Starej Dąbrowy za kwotę 4, 425 mln zł.

(k)