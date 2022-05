Skwer pełną parą

Czy, gdyby to nie dotyczyło osiedla Świerczewo, Pan redaktor też by to zauważył? Śmiem wątpić.

;/

2022-05-27 09:31:36

a po co te liczby piłkarskie na wiacie ,czy to prywatna wiata klubu ? to legalna instalacja czy napisy rodem od ANK?? i tak zaraz patologia zrobi sobie z tego trawnika palarnie,smieciarnie i parking ,nie ma slupków to mozna parkowac ja tylko na chwileczke, na momencik !!!