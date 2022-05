Koszalin lepszy od Szczecina? Radni chcą zmiany decyzji wojewody ws. SBO

Przydały by się korepetycje z czytania dla tych nieporadnych radnych.

Kiedyś myślałam że Joński ze Szczerbą są nie do podrobienia. Teraz widzę że się myliłam ;))))))

Dyskryminacja

2022-05-05 14:08:40

Podobne sądy administracyjne wydają różne wyroki. Jeżeli tak was boli, że kiedyś inny wojewoda nie uchylił koszalińskiej uchwały, która wcale nie jest analogiczna do szczecińskiej, to zamiast brnąć dalej w dyskryminację osób nieposiadających telefonu komórkowego, moglibyście poprosić o unieważnienie tej koszalińskiej uchwały. Ale wolicie brnąć w dyskryminację.