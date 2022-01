Skutki pożaru w Krąpieli. Spaliła się cała kuchnia, kobieta w szpitalu

We wsi Krąpiel, gm. Stargard we wtorek wieczorem spaliło się mieszkanie. W efekcie pożaru jedna poszkodowana osoba trafiła do szpitala.

- Do zdarzenia zadysponowano trzy zastępy z JRG Stargard, jeden z OSP Pęzino oraz jeden z OSP Suchań. Po przybyciu zastępów na miejsce zdarzenia zastaliśmy rozwinięty pożar mieszkania na wysokim parterze. Ogień wybuchł w kuchni – mówi Paweł Różański, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie.

Część lokatorów 8-rodzinnego budynku zdołała ewakuować się z niego przed przybyciem strażaków. Jeden z mieszkańców wyciągnął z palącego się mieszkania niedołężną, starszą kobietę. Przekazano ją zespołowi ratownictwa medycznego, który przetransportował ją do szpitala.

Z lekko zadymionego mieszkania ratownicy wynieśli też niepełnosprawną dziewczynkę i przekazali ją matce.

