Skupieńce obsiadły drzewa w Stargardzie

Owady gromadnie zimują na drzewach i przechodzą w stan hibernacji. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Po raz pierwszy w Stargardzie odnotowano występowanie skupieńca lipowego. Ten inwazyjny owad rozgościł się na drzewach m.in. osiedla Pyrzyckiego.

- To coś oblepiło kilka drzew przy bloku przy ul. Staffa na os. Pyrzyckim - mówi stargardzianka. - Początkowo myślałam, że to mech, który obrósł drzewa. Pogrzebałam kijkiem i to zaczęło się ruszać! Obrzydlistwo!

Skupieniec lipowy jest nazywany inaczej pluskwiakiem śródziemnomorskim. Przywędrował do Europy z Afryki. W Polsce znaleziono go w 2016 roku w Rzeszowie. Po raz pierwszy zaobserwowano go w tym roku w Stargardzie.

- Skupieniec lipowy został odnotowany w Stargardzie po raz pierwszy w tym roku - mówi Monika Jarosz-Szczepaniak, ogrodnik miejski. - Nie ma w Polsce informacji o potrzebie zwalczania pluskwiaka śródziemnomorskiego i nie ma zarejestrowanych żadnych środków biologicznych ani chemicznych do jego zwalczania.

Jak mówi Monika Jarosz-Szczepaniak z Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie, skupieniec lipowy nie ma negatywnego wpływu na zdrowie bądź życie ludzi przebywających w jego bliskim otoczeniu. Owady gromadnie zimują na drzewach i przechodzą w stan hibernacji, wiosną zaś odlatują na żywiciela z gatunku ślazowatych. Nie jest jasne, czy owad w ogóle szkodzi drzewom i na ile ma na nie wpływ. Prawdopodobnie, po pewnym czasie naukowcy przebadają to i wyciągną wnioski.

W związku z tym Zarząd Usług Komunalnych aktualnie nie podejmuje działań związanych ze zwalczaniem tych pluskwiaków. ©℗

(w)