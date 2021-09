Sklep Kaczuszka stanął na pl. Adamowicza

Na pl. Adamowicza w Szczecinie w czwartek (2 września) po południu stanął sklepik „Kaczuszka”. Pokazano tam produkty spożywcze wraz z ich obecnymi cenami, porównanymi do tych z początków rządów PiS. To happening, którego tematem jest rosnąca w Polsce inflacja.

- Naszym głównym celem jest informowanie mieszkańców na temat inflacji, która ma miejsce w Polsce w ostatnich latach, a teraz szczególnie się nasiliła - mówi Marcel Duda, prezes Regionu Zachodniopomorskiego Korwin Konfederacja, organizator happeningu. - Każdy pokazany produkt ma przypiętą cenę z początków rządów PiS i obecną. To czasem wzrosty nawet dwukrotne, a w większości przypadków o kilkadziesiąt procent. Chcemy to szczecinianom uświadomić i z nimi o tym rozmawiać. Ludzie zdają sobie sprawę, że mamy w sklepach drożyznę, że ceny są coraz wyższe, ale często nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo one urosły. Bo na przestrzeni ostatnich lat stopniowo się do tego przyzwyczajali. Spostrzeżenie, że przez tych sześć lat, od początku rządów PiS, ceny produktów żywnościowych wzrosły aż tak, jest dla wielu szokiem.

(gan)