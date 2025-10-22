Środa, 22 października 2025 r. 
REKLAMA 14 szczecin
REKLAMA

Skandal w komendzie policji. Z kasy zniknęła duża kwota

Data publikacji: 22 października 2025 r. 14:50
Ostatnia aktualizacja: 22 października 2025 r. 15:47
Skandal w komendzie policji. Z kasy zniknęła duża kwota
Fot. Wioletta Mordasiewicz  

Poważny incydent miał miejsce w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie. Z kasy zapomogowo-pożyczkowej miały zniknąć pieniądze. Według naszych ustaleń, w grę wchodzi nawet ćwierć miliona złotych.

REKLAMA

- Policjanci zostali okradzeni przez pracownika, to były środki z kasy zapomogowo-pożyczkowej, przeznaczone m.in. na urlopy, ok. 250 tys. zł - przekazał nam informator. - Funkcjonariusze są oburzeni. Planowali wakacje, a tymczasem pieniędzy na to nie ma. Były, ale ktoś je ukradł. 

Sprawą zajmuje się już Prokuratura Rejonowa w Stargardzie, do której wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

- Potwierdzam, że prokuratura otrzymała zawiadomienie dotyczące braku sumy pieniędzy w stargardzkiej komendzie - poinformowała Julia Szozda, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Materiały przekazano do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, aby zachować zasadę bezstronności.

W najbliższych dniach prokuratur zdecyduje, która jednostka poprowadzi śledztwo w sprawie zniknięcia pieniędzy z komendy w Stargardzie.

(w)

REKLAMA

Komentarze

Pod latarnią
2025-10-22 15:36:25
najciemniej!Normalna rzecz,sprawa, która dzieje się w wielu podobnych komórkach.Na studiach mieliśmy wykłady z problemu "zabór kasy przez kasjera".Rozkminiane były różne motywy,a tym bardziej trudne do bieżącej kontroli tzw. chwilowe pożyczki!Można tak chować jej brak,że tylko krosowa kontrola biegłego rewidenta jest w stanie to udowodnić!Tutaj w grę wchodzi duża kwota i raczej chwilowy zabór,którego zwrot jak w życiu:coś poszło nie tak!Ktoś nie zapłacił komuś faktury i lufa w krzakach!
Uppsala
2025-10-22 15:15:33
Dzisiaj, to nawet policji nie można ufać xDD
Buhaahaha...
2025-10-22 14:58:55
Trochę siara nie...?

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

14 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA