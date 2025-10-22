Skandal w komendzie policji. Z kasy zniknęła duża kwota

Fot. Wioletta Mordasiewicz

Poważny incydent miał miejsce w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie. Z kasy zapomogowo-pożyczkowej miały zniknąć pieniądze. Według naszych ustaleń, w grę wchodzi nawet ćwierć miliona złotych.

REKLAMA

- Policjanci zostali okradzeni przez pracownika, to były środki z kasy zapomogowo-pożyczkowej, przeznaczone m.in. na urlopy, ok. 250 tys. zł - przekazał nam informator. - Funkcjonariusze są oburzeni. Planowali wakacje, a tymczasem pieniędzy na to nie ma. Były, ale ktoś je ukradł.

Sprawą zajmuje się już Prokuratura Rejonowa w Stargardzie, do której wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

- Potwierdzam, że prokuratura otrzymała zawiadomienie dotyczące braku sumy pieniędzy w stargardzkiej komendzie - poinformowała Julia Szozda, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Materiały przekazano do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, aby zachować zasadę bezstronności.

W najbliższych dniach prokuratur zdecyduje, która jednostka poprowadzi śledztwo w sprawie zniknięcia pieniędzy z komendy w Stargardzie.

(w)

REKLAMA