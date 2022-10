Skandal na polowaniu. Zastrzelił karmiącą żubrzycę!

„W dniu dzisiejszym pracownicy Pogotowia Żubrowego otrzymali zgłoszenie, że podczas polowania dewizowego na terenie Nadleśnictwa Świerczyna zastrzelono samicę żubra w wieku ok. 5 lat. W trakcie polowania stado żubrów wybiegło z lasu. Sprawca twierdzi, że strzelał do żubrzycy w obronie własnej. Żubrzyca była matką karmiącą! To 4 żubr zastrzelony w ciągu 2 miesięcy! Pomimo ciągłego nagłaśniania problemu nadal popełniane jest to przestępstwo!” - poinformowali przyrodnicy.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze - Dzika Zagroda poinformowało dziś (23 października) o kolejnym zastrzeleniu żubra w Zachodniopomorskiem. Tym razem do zdarzenia doszło na terenie Nadleśnictwa Świerczyna w okolicach Szczecinka. Myśliwy tzw. dewizowiec zastrzelił karmiącą żubrzycę. To skandal! – grzmią internauci w mediach społecznościowych.

Komentarze

chester 2022-10-24 20:13:11 Kto urządza polowanie w rejonie, gdzie żerują żubry?! Niech teraz koło łowieckie zapłaci kilkanaście milionów odszkodowania, to im się odechce dewizowych polowań.

@@@Pomorzanin 2022-10-24 17:22:53 Dziecko,. Je mam anteny i TV używam jako monitor, z tzw propagandy wolnych mediów najczęściej słyszę TVN i pokrewne mu popłuczyny. W kwestii polowań i dostępu do broni to akurat PiS ma identyczne z waszymi poglądy... Możecie się wycałować z Jarkiem Kaczyńskim bo macie taką samą mentalność niewolniczą.

Waldi 2022-10-24 15:58:17 Pomylił zubra z dzikiem!!!??? Za samo takie tłumaczenie powinni mu odebrać pozwolenie na broń.Facet ma poważna wadę wzroku albo jest debilem i to też kwalifikacja do odebrania pozwolenia.Nastepnym razem może pomylić dzika z człowiekiem.

@Peówa 2022-10-24 15:17:11 Peówa, często czytam Twoje komentarze na różnych forach i błagam- nie pisz już nic więcej, bo wszystko boli od czytania Twoich tekstów.

Wg Eurostat 2022-10-24 14:45:04 Polacy są najbardziej rozbrojonym narodem w UE, nasze przepisy są znacznie bardziej rygorystyczne niż prawo w UE, jednak Polacy mają ponad 250 tysięcy sztuk broni czarnoprochowej z której można zabić ale tak się nie dzieje. Za to wszyscy z poglądami takimi jak Pomorzanin i sromotnik możecie czule wyściskać się z waszym autorytetem Jarkiem Kaczyńskim który myśli tak samo jak wy i tak jak myślała komuna... Bo w głowie macie śmierdzącą ruskimi onucami komunę i wyznajecie te same zasady co okupanci.

Peówa 2022-10-24 12:40:34 Dobra jusz po żubże! Teraz ratujmy karpiki bo jusz som odłowy!

Dziki 2022-10-24 12:24:08 Pomyśleć że opozycja demokratyczna tak broniła odstrzału dzików ze względu na zagrożenie ASF co zrobili zresztą Niemcy i Duńczycy, tylko u nas wstrzymano. Za to opozycja demokratyczna nie przykleja już sobie awatarów z żubrami mimo że to już kolejny odstrzał. Może dlatego że teraz polują tzw. nasi z opozycji demokratycznej? Bo myślistwo to drogi sport, biedaków żyjących z 500+ to mogą sobie ustrzelić kaszankę w promocji w biedrze a nie żubra czy dziczka

miałem coś napisać 2022-10-24 11:59:48 ale przeczytajcie - Pomorzanin i wszystko jasne. Tak to jest jak głupie-ludzie maja broń. Dobrze że człowieka nie pomylił, nalezy się cieszyć.

SromotnikBezwstydny 2022-10-24 11:29:55 Szanowni Komentatorzy, POMORZANIN ma rację! Krytykowanie Jego poglądów to dowód waszej bezmyślności i wyprania mózgownic w katolickich "szkołach"!

@@Pomorzanin 2022-10-24 11:10:41 Żyj w swoim świecie "19:30 Wadomości", gdzie za nieudoczników spod szyldu PIS winni są wiecznie Tusk, Niemcy a teraz Ukraińcy. Zaraz będą też Marsjanie... Jakbyś rozumiał pojęcie "patriotyzmu lokalnego" to wiedziałbyś, co oznacza pojęcie "Pomorzanin" czy "Szczecinianin", i nie trzeba 400 lat historii analizować zwłaszcza tej z podręcznika (K)HIT...

fixum dyrdum 2022-10-24 11:06:12 "Pogotowie żubrowe" nieźle wali na dekiel.

I Zakaz wjazdu. 2022-10-24 10:47:42 Do Polski na polowania, na najblizsze minimum 5 laat - bo jak byl zza Odry alibo Bug-a... to nigdy nic Nie wiadomo ?/?

Myśl 2022-10-24 10:43:13 Myśliwi, to jedna z najgorszych patologii dzisiejszego świata. Deprecjonują człowieczeństwo. To ludzie, którzy cieszą się z zabijania dzikich zwierząt (i nie tylko dzikich), podnieca ich widok krwi i to, że mają władzę (ostateczną) nad czyimś życiem. Nie interesuje ich cierpienie żywych, czujących istot, które skrzywdzili. W Polsce są hołubieni przez władzę i Kościół. Weterynarze myśliwi, to trudne do określenia, szczególne pomieszanie wartości.

@Pomorzanin 2022-10-24 10:22:24 Jesteś kłamcą, Pomorzan nie ma od kilku wieków, wytłukli ii zgermanizowali ch Prusacy których potomkowie uważają cię za przybłędę z dzikiego wschodu... Nie wiem kim są twoi rodzice i prozdkowie i co ci zrobili ale strasznie się ich wstydzisz a twoje kompleksy są większe niż twoje ego.

@Antoni 2022-10-24 10:12:13 Zwierzęta nie są pozbawione uczuć. Myśliwi w negatywny sposób też - odczuwają zadowolenie z zabijania bezbronnych i taplania się w ich krwi.

@@Pomorzanin 2022-10-24 09:57:27 Nie nazywaj wszystkich Polakami i patriotami - to, że masz dowód osobisty, łysą głowę i biało-czerwonego bejsbola w w ręku, nie znaczy, że nim jesteś... Dewizowiec sam tu przyjechał czy zapłacił w ojro lub dolarami jakiemuś "Polakowi"? Ja współczuję tobie, że tak "kochasz" Polskę a masz de facto ją w d... i do tego tak musisz naginać rzeczywistość, aby w to uwierzyć...

Relikt komuny 2022-10-24 09:42:08 Nikt nie powie, że mylenie zwierzyny to przypadek. Jeśli ktoś myli żubra z dzikiem, to nie powinien być myśliwym. Zabrać pozwolenie na brań dożywotnio i sprawdzać, czy nie strzela bez niego!

@@Pomorzanin 2022-10-24 09:17:12 Tak, wyemigruj dla własnego zdrowia, a potem wróć jako dewizowiec. Pomylisz żubra z dzikiem (kaliber zwierzęcia prawie ten sam, faktycznie nie widać różnicy) i będzie Ci wybaczone. Weź Ty te swoje dobre rady wsadź w buty.

@Pomorzanin 2022-10-24 08:53:20 Jeśli tak myślisz o Polakach to ci współczuję, w tekście którego jak widać nie zrozumiałeś napisano wyraźnie że sprawcą zdarzenia jest też dewizowiec czyli nie-Polak. Podejrzewam że masz jakąś nienawiść do Polaków (tak wynika z twoich wielu wpisów) i obawiam się że jest to nieuleczalne... Wyemigruj dla własnego zdrowia...

many 2022-10-24 08:35:17 Jak można odebrać komuś życie??? :(

Pomorzanin 2022-10-24 08:01:37 Te wszystkie idiotyzmy typu myślistwo (zabijanie) dla zabawy czy te wszelkie pseudonarodowe towarzystwa strzeleckie powinny być zlikwidowane... Po pierwsze to wylęgarnia niebezpiecznych ludzi, po drugie ubrać Polaka w moro, dać broń i wpuścić do lasu to sam zachowuje się jak świnia... Jedni mylą dzika z żubrem, inni urządzili sobie strzelnicę w Kluczu - w środku parku krajobrazowego, z hałasem wystarzałów słyszanym z kilku km...

Antoni 2022-10-24 06:10:25 Proponuję pomylić tzw. myśliwego z żubrem...... są także pozbawieni uczuć .........

xXx 2022-10-24 05:05:51 nie ma juz etyki mysliwego....selekcji zwierzat na polowaniu...wala to tego co sie rusza

żubr 2022-10-24 01:00:07 czas zapolować na myśliwych !

Moni 2022-10-24 00:53:59 To sami psychopaci i alkoholicy bez sumienia. Strzelają gdzie popadnie...poodbierac im uprawnienia to tego bestialstwa..

krzysio 2022-10-24 00:11:49 dla nich wszystko to dzik, za wyjątkiem dzika