Silne mrozy w regionie

Fot. archiwum

Nad Polskę nadeszły silne mrozy. Najzimniej będzie na wschodzie kraju, ale niskie temperatury nie ominą także naszego regionu.

Dziś (31.01.2026), zgodnie z danymi podanymi przez synoptyków z Regionalnego Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich w Szczecinie pojawić się ma wiatr wschodni do południowo-wschodniego 4 do 5, w porywach 6 w skali B. Temperatura powietrza może wynosić od -6°C do -4°C. Widzialność przeważnie dobra. Możliwe opady śniegu.

Na obszarze powiatów: białogardzkim, drawskim, koszalińskim, sławieńskim, świdwińskim, szczecineckim, wałeckim oraz w Koszalinie prognozuje się miejscami temperaturę od -17°C do -14°C oraz wiatr o średniej prędkości od 10 do 25 km/h.

Zgodnie z przewidywaniami silny mróz w województwie zachodniopomorskim ma trwać przynajmniej do wtorku 3 lutego.

- Silne mrozy zaczną odsuwać się znad Polski prawdopodobnie od środy. Z ociepleniem mogą się jednak wiązać opady marznącego deszczu, powodujące gołoledź - czytamy na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pamiętajmy o ryzyku wychłodzenia, zwłaszcza wśród osób starszych, chorych oraz dzieci. Ograniczmy ekspozycję na niską temperaturę. IMGW zaleca weryfikację stanu infrastruktury energetycznej, wodociągowej i ciepłowniczej, szczególnie w obszarach szczególnie zagrożonych bardzo niską temperaturą.

W czasie mrozów zwróćmy także uwagę na osoby w kryzysie bezdomności i ubogie, które mogą mieć problem z utrzymaniem ciepła w domu.

Pamiętajmy, że jeśli znajdziemy osobę potrzebującą pomocy, możemy dzwonić na 112. Zwróćmy również uwagę na bezdomne, błąkające się na zewnątrz zwierzęta - jeśli sami nie możemy ich zabezpieczyć, wezwijmy straż miejską.

(aj)

