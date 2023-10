Sięgnij po pieniądze na inicjatywy. Startuje Program Społecznik

Pieniądze z programu można przeznaczyć na wszelkie inicjatywy służące lokalnej społeczności - środki pomagają między innymi prowadzić jadłodzielnie.

W poniedziałek 2 października wystartował kolejny nabór wniosków w Programie Społecznik, który na Pomorzu Zachodnim - z sukcesem! - funkcjonuje już od 2017 roku. Dzięki niemu przez lata zrealizowano ponad 4 tysiące projektów, których autorami są aktywni mieszkańcy regionu. Budżet tego naboru to 2 050 000 złotych - pieniądze pozwolą na wykonanie 410 projektów.

Środki pozyskane w programie można przeznaczyć na warsztaty kulinarne, zawody sportowe, profilaktyczne badania, wspólne sadzenie krokusów, kreatywne zajęcia dla dzieci, naukę gotowania z Kołami Gospodyń Wiejskich, czyli na wszystko to, co służy lokalnej społeczności.

- Program Społecznik daje lokalnie dużo energii, poczucie sprawczości, buduje dobre relacje sąsiedzkie – mówi Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. - Ta forma współpracy z organizacjami pozarządowymi i aktywnymi mieszkańcami regionu zdała egzamin na Pomorzu Zachodnim. Czasem stosunkowo niewielkie środki przyznane w ramach mikrograntu pozwalają na przeprowadzenie działań potrzebnych mieszkańcom, na które czekali wiele lat. Społeczniczki i Społecznicy do realizacji swoich pomysłów angażują młodzież, seniorów, wolontariuszy, sąsiadów. Warto być jego częścią.

Społecznicy mogą otrzymać na realizację swoich pomysłów mikrogranty w wysokości 5 tys. złotych - to maksymalna kwota dotacji. Dofinansowane są integracyjne spotkania, osiedlowe pikniki, zawody sportowe, turnieje gier planszowych czy akcje promujące badania profilaktyczne. Dzięki programowi rozwijana jest sieć jadłodzielni, przeprowadzane są szkolenia z nauki udzielania pierwszej pomocy czy polsko-ukraińskie działania integracyjne. Świetnie odnajdą się też Koła Gospodyń Wiejskich, organizując ciekawe wydarzenia i akcje, których celem jest integracja lokalnej społeczności. Do udziału w różnego rodzaju projektach angażowane są też osoby z niepełnosprawnością czy Ochotnicze Straże Pożarne.



Na dofinansowanie mają szansę działania, które będą realizowane od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. Wnioski mogą składać (do 23 października br.) przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych współpracujących z NGO. Wyniki naborów będą znane w połowie stycznia 2024 r.



Podobnie jak w poprzednich edycjach premiowane będą projekty o charakterze proekologicznym, pomocowym i integracyjnym na rzecz uchodźców oraz na rzecz młodzieży - te ostatnie otrzymają rekomendację Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Ponadto organizacje, które po raz pierwszy będą składały wnioski w programie otrzymają dodatkowe 5 punktów przy ocenie.

Koordynacją Programu Społecznik 2022 – 2024 zajmuje się Biuro ds. organizacji pozarządowych Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Operatorem programu jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Strona internetowa programu: https://spolecznik.karrsa.eu/

(kel)