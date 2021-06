Sezonowe karetki nad morzem. Pierwsza dyżuruje od 1 czerwca

Jak co roku także i tym razem w okresie letnim na Pomorzu Zachodnim pojawiają się dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego. Pierwszy z nich dyżuruje już od wtorku (1 czerwca) w Świnoujściu. Kolejnych sześć pojawi się na wybrzeżu za niespełna miesiąc.

Średnio w ciągu doby zespoły ratownictwa medycznego udzielają pomocy ok. 450 razy. W okresie letnim tych interwencji w ciągu doby jest nawet o 200 więcej. Wezwania dotyczą najczęściej wypadków komunikacyjnych, podtopień, udarów oraz urazów, do których nierzadko dochodzi w wyniku bójek. Szczególnie dużo pracy w wakacje mają zespoły ratownictwa medycznego udzielające pomocy na wybrzeżu.

- W wakacje większość naszych dyżurów wygląda tak, że nie mamy nawet chwili aby zjechać do bazy, odpocząć i zjeść posiłek – ocenia Michalina Wiśniewska, koordynator filii WSPR w Świnoujściu i Międzyzdrojach. – Otrzymujemy mnóstwo zgłoszeń szczególnie w upalne dni. Ludzie nie dbają o siebie odpowiednio, nie pamiętają o nakryciu głowy czy piciu dużej ilości wody. Bardzo często nadmiernie spożywają alkohol, a to kończy się zwykle wypadkami, bójkami i urazami. Prosimy zatem wszystkich mieszkańców i turystów o rozwagę, ostrożność i wzywanie pogotowia z głową czyli w rzeczywistych nagłych sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Sezonowe ambulanse nad morzem

Z powodu ogromnej liczby interwencji, co roku w okresie letnim w 7 nadmorskich miejscowościach w naszym regionie pojawiają się dodatkowe, sezonowe ambulanse. W każdej takiej karetce pracuje dwóch ratowników medycznych lub ratownik medyczny i pielęgniarka.

Pierwsza sezonowa karetka dyżuruje od wtorku (1 czerwca) w Świnoujściu. To najdłużej stacjonujący sezonowy zespół na wybrzeżu – będzie w Świnoujściu do końca września. Pozostałe sezonowe ambulanse z ratownikami pojawią się na wybrzeżu 24 czerwca i będą dyżurować do 31 sierpnia. Karetki te stacjonować będą w Międzyzdrojach, Dziwnowie, Pobierowie, Darłowie, Ustroniu Morskim i Mielenku.

Gdzie pojawią się dodatkowe sezonowe karetki?

Dodatkowych karetek można się spodziewać w następujących miejscowościach:

w Świnoujściu – od 1. czerwca do 30. września (oprócz karetki sezonowej będą tu cały czas funkcjonować 2 zespoły całoroczne),

w Międzyzdrojach – od 24. czerwca do 31. Sierpnia (oprócz karetki sezonowej będą tu cały czas funkcjonować 2 zespoły całoroczne),

w Darłowie – od 24. czerwca do 31 sierpnia (oprócz karetki sezonowej będzie tu cały czas funkcjonować 1 zespół całoroczny),

w Dziwnowie - od 24. czerwca do 31 sierpnia*

w Ustroniu Morskim - od 24. czerwca do 31 sierpnia*

w Mielenku – od 24. czerwca do 31 sierpnia*

w Pobierowie – od 24. czerwca do 31 sierpnia*.

* W tych miejscowościach poza sezonem letnim nie stacjonuje żaden zespół ratownictwa medycznego. Pacjentom z tych miejscowości poza sezonem letnim pomocy udzielają zespoły stacjonujące najbliżej miejsca zdarzenia czyli te z Międzyzdrojów, Kamienia Pomorskiego, Kołobrzegu, Gryfic i Koszalina.

Oprac. (k)