Seria podpaleń w Dąbiu. Ktoś znów podłożył ogień

Od końca zeszłego 2024 roku przy ulicy Lekarskiej w Dąbiu doszło do czterech podpaleń. Fot. archiwum/Mirosław WINCONEK

Od końca ubiegłego oku przy ulicy Lekarskiej w Dąbiu doszło do czterech podpaleń. Płonęły śmietniki, budynek gospodarczy, a w piątek 14 marca komórka lokatorska. W zdarzeniach nikt nie ucierpiał.

– Na miejscu byliśmy o godz. 20.18 – mówi kpt. Bartosz Janicki z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. – Do podpalenia doszło w komórce lokatorskiej opuszczonej kamienicy przy ul. Lekarskiej 6. Sprawca dostał się do środka, wyłamując otwory w zabitej bramie budynku. Poprzednie podpalenia miały miejsce przy ul. Lekarskiej 1. Adres Lekarska 6 to kamienica znajdująca się na drugim końcu ulicy.

Szczecińska policja udziela lakonicznych informacji w sprawie podpaleń. Osoby, które mają wiedzę na temat zdarzeń, proszone są o kontakt z funkcjonariuszami.

– W tej sprawie policjanci z Komisariatu Szczecin Dąbie prowadzą czynności wyjaśniające zmierzające do wykrycia, a następnie zatrzymania osoby bądź osób odpowiedzialnych za te czyny – mówi asp. Ewelina Gryszpan z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. – Każdy, kto posiada informacje mające znaczenie dla sprawy, proszony jest o kontakt z policjantami z Komisariatu Szczecin Dąbie pod numerem telefonu: 47 78 19 105. ©℗

(CK)