Serducha dla bezdomniaków. Zabawa i pomaganie - na pożegnanie wakacji

Jak niebanalnie rozpocząć ostatni z wakacyjnych weekendów? Wystarczy wziąć udział w sobotnim (31 sierpnia) festynie rodzinnym pod wiele mówiącym hasłem: „Pożegnanie wakacji z TOZ Szczecin", jaki zawładnie tzw. strefą ROOFA Galerii Turzyn (I piętro, przy parkingu), już od godz. 11. Fot. Arleta Nalewajko

Jak niebanalnie rozpocząć ostatni z wakacyjnych weekendów? Podpowiada szczecińskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, zachęcając do udziału w rodzinnym festynie charytatywnym pod egidą Galerii Turzyn i programu „Społecznik". Będzie okazją do świetnej zabawy, smakowania pyszności nie tylko z grilla, a też wsparcia bezdomniaków, czyli psiaków i kociaków w potrzebie.

Setki interwencji i zwierząt ratowanych z opresji - każdego roku bilans tej humanitarnej pomocy rośnie. Przede wszystkim dzięki wsparciu szczecińskich zwierzolubów, który „pomagają pomagać" inspektorom oraz wolontariuszom TOZ.

- Jesteśmy wdzięczni za wsparcie naszych TOZiaków wszystkim osobom nieobojętnym na los zwierząt. Specjalnie dla nich organizujemy kolejny festyn rodzinny. Tym razem w roli gospodarza będzie Galeria Turzyn i jej letnia strefa ROOFA - mówi Marlena Sobczak, inspektorka TOZ w Szczecinie.

Wydarzenie ph. „Pożegnanie wakacji z TOZ Szczecin" zostało zaplanowane na najbliższą sobotę (31 sierpnia) - w godz. 11-17. Natomiast już w środę (28 sierpnia) - na profilu społecznościowym Towarzystwa - rozpocznie się licytacja, z której dochód zasili konto TOZiaków.

- Licytacje i bazarek z gadżetami będzie funkcjonował także w trakcie sobotniego festynu. Otworzymy również strefę gastro z pysznościami, czyli różnorodnymi ciastami, naleśnikami, mrożoną kawą, lemoniadami smakowymi i nie tylko. Wiem, że wolontariusze szykują jeszcze więcej niespodzianek typu „palce lizać". Jedna jest pewna: ogień, czyli zapraszamy do wspólnego grillowania - zapowiada insp. Marlena Sobczak.

W trakcie imprezy będzie czynny także tradycyjny zielony bazarek - ruszy już o godz. 11. Jego zasada jest prosta: można oddać własne roślinki lub kupić sadzonki innych, aby w ten sposób uzyskany dochód zasilił konto TOZ.

- Na zielony bazarek przyjmujemy wszystkie roślinki: szczepki, sadzonki i duże okazy. Ważne, by były zdrowe i bez pasożytów. Super, jakby były opisane co do gatunku i odmiany, aby odwiedzający stoisko mogli z łatwością znaleźć interesujący ich okaz - dodaje inspektorka TOZ. - Można pomóc naszym psiakom i kociakom, oddając roślinkę lub kupując jakąś dla siebie, a tym samym dorzucając cegiełkę na karmę i leki dla naszych TOZiaków.

W trakcie festynu będzie sporo atrakcji dla najmłodszych, m.in. animacje, gry i zabawy, malowanie buziek, wplatanie kolorowych warkoczy i brokatowe tatuaże.

- Oczywiście, będziemy opowiadać o odpowiedzialnych adopcjach psów i kotów, a także zachęcać do włączenia się w działania na rzecz bezdomnych zwierząt. Zainteresowani będą mieli okazję skorzystać z konsultacji zwierzęcych behawiorystek - zapowiada insp. Marlena Sobczak.

Pod opieką TOZ przebywa obecnie około 70 kotów, w tym 30 w trakcie leczenia, a także 11 psów, z których 6 w tzw. domach tymczasowych. Dla ich utrzymania potrzebna jest karma, środki czystości, podkłady higieniczne oraz ręczniki papierowe - co w formie darów rzeczowych będzie można przekazać także w trakcie sobotniego wydarzenia

Festyn ph. „Pożegnanie wakacji z TOZ Szczecin" odbędzie się dzięki wsparciu programu „Społecznik", zainicjowanemu przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. ©℗

A. NALEWAJKO