Seniorzy ruszyli po rehabilitację. 120 miejsc nie wystarczyło

Program jest skierowany do osób powyżej 60. roku życia, zmagających się z chorobami układu ruchu lub neurologicznymi. Realizatorem jest wyłoniona w przetargu Medika, która realizuje różnego rodzaju zabiegi rehabilitacyjne w swojej siedzibie w centrum Polic. Fot. Agnieszka SPIRYDOWICZ

W trzy godziny zapełniono 120 miejsc na rehabilitację finansowaną przez Gminę Police. Program skierowany jest do osób po 60. roku życia z określonymi problemami zdrowotnymi. Chętnych było dużo więcej niż miejsc. To pokazało, jak duże jest zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi zdrowotne. Gmina zapowiada, że postara się na nie odpowiedzieć w większym zakresie przy kolejnej edycji tego programu.

REKLAMA

O tej ofercie Gminy Police informowaliśmy przed świętami. Program jest skierowany do osób powyżej 60. roku życia, zmagających się z chorobami układu ruchu lub neurologicznymi. Realizatorem jest wyłoniona w przetargu Medika, która oferuje różnego rodzaju zabiegi rehabilitacyjne w swojej siedzibie w centrum Polic. Zapisy dla osób spełniających kryteria rozpoczęły się tuż po świętach. Wszystkie miejsca zostały wyczerpane w ciągu trzech godzin. Kilkadziesiąt osób wpisano też na tzw. listę rezerwową – jeśli ktoś z zakwalifikowanych przerwie cykl rehabilitacji, albo po wizycie u specjalisty okaże się, że nie może z niej skorzystać, to zwolnione miejsce będzie mógł zająć ktoś z listy rezerwowej.

– Chcielibyśmy, żeby wszyscy, którzy tego potrzebują, dostali się na rehabilitację, ale nie jesteśmy w stanie zwiększyć limitu również z uwagi na fakt, że Medika też ma ograniczone możliwości realizacji – tłumaczyła nam już po zamknięciu zapisów Halina Michalak, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej UM w Policach.

Zwraca też uwagę, że czas na zrealizowanie programu jest ograniczony – trzeba zdążyć do końca października, aby go rozliczyć z NFZ (ten współfinansuje program) do końca tego roku.

– Po tej pilotażowej edycji przeanalizujemy temat, żeby w kolejnym programie zapewnić więcej miejsc, bo potrzeby są ogromne – przyznaje dyrektor, a podobną analizę zapowiedział też wcześniej burmistrz Polic. ©℗

(sag)

REKLAMA