Seniorom – lokalnie. Ty i Krysia u Dany!

Spotkanie odbędzie się w czwartek w Hotelu Dana przy al. Wyzwolenia. Fot. Anna GNIAZDOWSKA

W Hotelu Dana, pierwsze z cyklu i w tym roku, a więc historyczne nie tylko dlatego, że jego pierwszym gościem i prelegentem będzie miejski konserwator zabytków. Mowa o szczególnym spotkaniu, adresowanym przede wszystkim do seniorek i seniorów mieszkających na os. Śródmieście-Północ.

REKLAMA

Organizatorem wydarzenia jest „Punkt sąsiedzki u Krysi: 2026”, a koordynatorem – Stowarzyszenie „Oswajanie miasta”. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, choć liczba miejsc ograniczona – stąd obowiązują zapisy. Zgłoszenia są przyjmowane pod numerem tel. 888 502 443. Tam też zainteresowani seniorzy mogą zgłaszać swoje szczególne potrzeby, by – jak tłumaczą organizatorzy – można było przygotować odpowiednie wsparcie i zapewnić uczestnikom komfort podczas spotkania.

– Gościem będzie miejski konserwator zabytków Michał Dębowski, który opowie o zabytkach w okolicach tego osiedla. Porozmawiamy o tym, co przetrwało do naszych czasów, a co pozostało już tylko w pamięci mieszkańców – zapowiadają organizatorzy. – To będzie pierwsze z serii spotkań, którym partneruje Hotel Dana i to właśnie tam będą się one odbywać, czyli przy al. Wyzwolenia 50.

Wydarzenie zaplanowano na najbliższy czwartek (26 lutego) – początek godz. 12.

– Wydarzenie odbywa się w ramach drugiej edycji serii spotkań dla seniorów, które zainicjowały Dorota Pundyk oraz Alicja Jabłonowska, czyli przyjaciółki od zawsze i mieszkanki Osiedla „Na skarpie” w Śródmieściu-Północ. Są laureatkami 6. edycji konkursu „Złota Wspólnota”, organizowanego przez punkt sąsiedzki „u Krysi” oraz Stowarzyszenie „Oswajanie miasta”. W ubiegłym roku zrealizowały pierwszą serię wydarzeń dla swoich starszych sąsiadów. Ta ważna inicjatywa będzie kontynuowana. Już jako działanie „Punktu sąsiedzkiego” – wyjaśniają organizatorzy. ©℗

(an)

REKLAMA