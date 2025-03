Sędzia Maciej Strączyński w ciężkim stanie. Potrzebne fundusze na pomoc

Fot. (arch.) Ryszard Pakieser

Znany i ceniony szczeciński sędzia Maciej Strączyński podczas pobytu w USA niespodziewanie trafił do kalifornijskiego szpitala. Jest w ciężkim stanie. Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w Szczecinie organizuje zbiórkę funduszy, aby pomóc rodzinie w pokryciu kosztów leczenia, rehabilitacji i transportu do Polski.

"Rodzinny wyjazd Maćka pokazał jak przewrotny potrafi być los. Aktualnie Maciek przebywa w szpitalu w Los Angeles, gdzie udzielono mu zaawansowanej i niezwykle kosztownej pomocy medycznej. Dla dalszego leczenia konieczny jest jego transport do Polski, który z uwagi na jego stan, musi odbyć się specjalnym transportem medycznym. W kraju może zostać wówczas wdrożone dalsze leczenie i rehabilitacja. Niestety wiąże się to z ogromnymi kosztami, które nie mogą zostać pokryte w całości z posiadanego ubezpieczenia i środków rodziny. Koszty dotychczasowego leczenia wynoszą już kilkaset tysięcy dolarów, a przewidywane koszty transportu to kwota około 800.000 zł. W związku z tym prosimy wszystkich mających otwarte serca i chętnych do niesienia pomocy o pilne wsparcie tej zbiórki, bo czas nas bardzo nagli!", napisali w specjalnym oświadczeniu członkowie Zachodniopomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w Szczecinie.

Zbiórka funduszy jest organizowana tutaj.