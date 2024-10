Schroniskowy dzień psiaka i kociaka

Dmuchańce, gry, zabawy i konkursy nie tylko dla najmłodszych. Stoiska rękodzieła oraz gastronomii. Mogłoby się wydawać, że to atrakcje kolejnego z miejskich kiermaszów. Tymczasem, to ledwie ułamek tego, co już w sobotę oferować będzie… „Dzień psiaka i kociaka”, organizowany w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.

W programie wydarzenia także: darmowe znakowanie psów i kotów z Safe Animal, konkurs na najsympatyczniejszego psiaka, zbiórka charytatywna, a też prelekcje promujące adopcje podopiecznych schroniska. Dla smakoszy będzie pieczony ziemniak, gorąca czekolada, grill, a także ciasta i przetwory własne. Natomiast dla zwolenników aktywnego spędzania czasu – bieg z psem „podaj Łapę”, na dystansie 4 km (start o godz. 13)

Trzeba przyznać, że do tej pory jeszcze nie było tak wielu dobrych powodów, żeby odwiedzić przytulisko przy ul. Zwierzynieckiej w Dobrej. Impreza została zaplanowana w sobotę w godz. 11-16. ©℗

