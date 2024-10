SBO 2025. Głosuj i zmieniaj Szczecin

W SBO 2025 – jak przypomina Centrum Informacji Miasta – można wybierać spośród 121 projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację pod względem możliwości ich realizacji. Wśród tegorocznych projektów znajdują się 103 lokalne oraz 18 w kategorii „Zielone SBO”. Fot. Dariusz GORAJSKI

Tylko raz w roku każdy szczecinianin ma szansę wskazać co i gdzie chciałby zmienić w pejzażu oraz nurcie rozwoju miasta. Taką okazję – dla partycypacji społecznej – daje wyłącznie Szczeciński Budżet Obywatelski. Tegoroczna edycja jest już na ostatniej prostej – głosowanie potrwa do środy, czyli 16 października, do godz. 12.

Każdy mieszkaniec Szczecina, niezależnie od wieku, w głosowaniu SBO 2025 może poprzeć jeden ze 103 projektów lokalnych oraz – także jednym głosem – wskazać najbardziej mu bliski z 18 pomysłów puli tzw. Zielonego SBO. Co istotne, głosowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Jednak z tego powodu nikt nie powinien się czuć wykluczonym. Głosować można nie tylko z własnego komputera.

– Mieszkańcy, którzy nie mają możliwości zrobić tego samodzielnie, mogą odwiedzić nas w Urzędzie Miasta Szczecin przy placu Armii Krajowej 1 – Biuro Dialogu Obywatelskiego, piętro 3, pokój nr 335 „o”, lub w filii na prawobrzeżu – przy ul. Rydla 39-40, w sali obsługi interesantów. Pomożemy – zapewnia Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta. – Prosimy o zabranie dowodu osobistego lub aktualnej aplikacji mObywatel. Wystarczy wskazać asystentowi wybrane projekty, a on wprowadzi kartę do systemu. Wsparcia w głosowaniu elektronicznym udziela również Akademia SBO.

Głosowanie drogą elektroniczną jest banalnie proste. Rozpisane na 7 podstawowych kroków. W pierwszym trzeba wejść na stronę sbo.szczecin.eu, nacisnąć na pole „GŁOSUJ” i zapoznać się z instrukcją, opisującą dalszy tryb postępowania.

– Następnie należy wypełnić dane osobowe i podać swój numer telefonu. Natomiast osoby, które nie są zameldowane w Szczecinie, powinny zaznaczyć oświadczenie o byciu mieszkańcem naszego miasta – wyjaśnia Sylwia Cyza-Słomska. – W kolejnym kroku można zobaczyć listę projektów lokalnych. Wystarczy znaleźć interesujący nas obszar i projekt, na który chcemy oddać swój głos. Następnie przy wybranym projekcie wybrać cyfrę „1”. W przypadku zmiany zdania wystarczy zmienić cyfrę we wcześniej wskazanym polu na „0”. To spowoduje automatyczne odblokowanie listy do głosowania oraz możliwość ponownego dysponowania głosem.

Na tym głosowanie się nie kończy. Trzeba wybrać jeden z projektów tzw. Zielonego SBO. Trzeba więc kliknąć na przycisk „Dalej”. Wówczas otworzy się lista 18 projektów. Głosowanie na tej karcie odbywa się dokładnie na tej samej zasadzie, jak na projekty lokalne. Wybrać i oznaczyć „1” można tylko jeden jedyny – wybrany.

– W podsumowaniu potwierdzamy wybór wybranych projektów oraz klikamy „Prześlij głosy”, co zakończy głosowanie. Na finał można pobrać potwierdzenie oddanych głosów oraz wziąć udział w krótkiej ankiecie – dodaje Sylwia Cyza-Słomska z CIM.

Do tej pory w SBO 2025 głosowało niewiele ponad 19 tysięcy mieszkańców Szczecina. Wśród nich przeważają osoby pomiędzy 31. a 40. rokiem życia. Najbardziej aktywne są kobiety – do tej pory stanowią zdecydowaną większość wśród głosujących (59 procent). Co ciekawe, ze statystyk wynika, że największym poparciem cieszą się projekty zgłoszone w obszarach: „Pogodno” (ponad 1085 głosów), „Golęcino-Gocław, Żelechowa” (1068) oraz „Żydowce-Klucz, Podjuchy, Zdroje” (869). Natomiast najmniej popularne – czyli z najmniejszymi szansami na realizację – są obecnie pomysły z Turzyna (49 głosów), Śródmieścia Zachód (52) oraz Arkońskiego-Niemierzyna (143).

Czasu na decyzję – czyli na poparcie jednego z listy 121 projektów SBO 2025 – pozostało niewiele. Głosowanie potrwa bowiem wyłącznie do 16 października, do godz. 12. ©℗

A. NALEWAJKO