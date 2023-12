Sąsiedzkie życzenia na Stołczynie

Fot. Stowarzyszenie Stołczyn po sąsiedzku

Wspólne ubieranie osiedlowej choinki i sąsiedzkie życzenia to miła tradycja, pielęgnowana od wielu lat na szczecińskim Stołczynie. Takie spotkanie odbyło się i w tym roku, tym razem na placu zabaw przy ul. Józefa Romana.

Inicjatorem przedświątecznych spotkań, integrujących mieszkańców, a organizowanych od 2015 roku, jest Stowarzyszenie Stołczyn po sąsiedzku. Zielone drzewko przystrajane jest w różnych lokalizacjach osiedla. To frajda dla najmłodszych, a dla dorosłych okazja do złożenia sobie życzeń i do rozmów w miłej atmosferze. Jak co roku uczestnicy spotkania wspólnie zaśpiewali piosenkę „Jest taki dzień”, był też poczęstunek i drobne upominki dla najmłodszych. (K)