Samochód wjechał w budynek Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie

Do groźnego zdarzenia doszło we wtorek rano przy ul. Piłsudskiego w Szczecinie. Samochód osobowy wjechał tam na chodnik i uderzył w budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

NC 2024-04-02 23:46:18 Pieprzony rusek rozjechał ludzi na Placu Rodła i władze to ukrywają, kiedy usłyszymy prawdę ? To był zamach terrorystyczny, a my się rozkminiamy nad błędem w kierowaniu "blondynki" :-(

pojechane 2024-04-02 23:41:03 "Jakim samochodem na 10 osób? O czym ty bredzisz?" - Oho! Mamy tu twardogłowego. Abstrahując już od tego, że nie rozumiesz prostej figury retorycznej w postaci wyolbrzymienia, to ile wg ciebie można wsadzić osób do 5-drzwiowego kombi? Dwie plus psa? Korzystałeś kiedykolwiek rodzinnie z samochodu?

Inka 2024-04-02 22:20:13 Czy potraficie czytać ze zrozumieniem? Jest wyraźnie napisane że młoda kobieta a nie kobieta 65 lat.

Pionier 2024-04-02 21:26:50 Dlatego UE chce zabrać Prawo Jazdy seniorom 65 +. Roztrzepane Julki i ich rówieśnicy w BMWi Audi jezd zą ostrożnie. SENIORZY WYBOR DO EUROCYRKU W CZERWCU

@Anna 2024-04-02 19:34:02 Jeżeli już, to Ukrainka, blondynko.

Oczywisty 2024-04-02 19:07:12 Zgadzam się z przedmówcami - nie ważne czy to był Ukrainiec czy ktoś z "plecami" jak zawsze polityka ważniejsza niż życie ludzkie. Nikt nie mówi, że Ukrainiec jest człowiekiem klasy B ale Polak tym bardziej nim nie jest - stop pobłażania ze względu na pochodzenie!

@pojechane 2024-04-02 18:59:53 Jakim samochodem na 10 osób? O czym ty bredzisz?

Anna 2024-04-02 18:37:51 Czy tym razem też był to ukrainiec tak samo jak niedawno na placu Rodła?

Da b 2024-04-02 16:57:28 Czy w końcu dowiemy się więcej o kierowcy który spowodował wypadek na pl. RODLA czy dalej będziecie ukrywać że był to Ukrainiec !!!!!

pojechane 2024-04-02 15:46:26 Umiejętności widać zero, ale już jeździ samochodem na 10 osób. Może faktycznie trzeba wysłać ją na powtórny egzamin, nim kogoś zabije. W końcu wjechała kompletnie bez kontroli na chodnik. Prawo jazdy robione na słodkie oczka poza Szczecinem, gdzie jest tylko jedno rondo? Przy takich przydałby się jakiś szczegółowy egzamin z percepcji i motoryki, bo może nie ma ta postać w ogóle predyspozycji do jazdy ciężkim sprzętem?

@katodriver 2024-04-02 15:21:55 Tego z pl. Rodła to ja na razie traktuję jako terrorystę, bo nikt nie wykazał, że inne były motywy, a taniec służb z ukrywaniem danych sprawcy też jest wymowny.

JR 2024-04-02 15:18:40 Tylko po co do zdjęcia ktoś z powrotem ustawił skoszony słupek? Pani parkowała wcześniej obok w zatoczce, więc to chyba jakiś "placykowy" manewr się nie udał

Stary 2024-04-02 12:48:25 Komentarze przypominają rozmowy w maglu: 1. na pewno UKR 2. Tabletka dzień po 3. Przetarg w urzędzie 4. Kino Delfin. Dodam humorystycznie, że prawo jazdy dostała razem z dyplomem MBA w Collegium Humanum. Nawiązując do zdania Jk może trzeba ustalić przyczyny zdarzenia. O ile sprawca nie uzasadni swojego zachowania powinno się rozważyć wprowadzenie powtórnego sprawdzenia kwalifikacji. Może ktoś przesiadł się do samochodu z automatyczną skrzynią biegów nie mając doświadczenia?

Simca 2024-04-02 12:26:55 Komentarze, bez znajomości przyczyn zdarzenia są bez sensu - ani śmieszne, ani mądre. Dobrze, że nikomu nic się nie stało.

Jk 2024-04-02 10:56:31 Jaka szkoda że to młoda osoba, a nie 65+ byłaby okazja do dyskusji że seniorom należy obligatoryjnie że względu na wiek zatrzymywać prawa jazdy a tu taki klops zresztą ten na rodła też nie miał jeszcze 40 lat

do katodriver 2024-04-02 10:40:25 "Też po wizycie w kościele jak ten na Rodła? " Nie, dostała "cynk" od Nowackiej iż Duda nie zgodził się na "dzień PO" i "awaryjny bezpiecznik"....bo pigułka „dzień po” to jest zapewnienie kobiecie, która jest w sytuacji kryzysowej, awaryjnej, takiego bezpiecznika.https://wpolityce.pl/polityka/687163-atak-nowackiej-na-prezydenta-jest-znany-z-mizoginizmu

@ Swietka 2024-04-02 10:19:49 Twoja durnota niczym nie zasłonięta.

speed 2024-04-02 10:15:31 W pośpiechu do byłego kina studyjnego "Delfin".

katodriver 2024-04-02 09:32:28 Też po wizycie w kościele jak ten na Rodła?

600 tys. robi swoje 2024-04-02 09:26:53 Rozniosło się, że można tu dostać 600 tysięcy bez przetargu, z ręki (patrz portal wszczecinie) za zrobienie filmików promocyjnych, to ludzie walą.

gosc 2024-04-02 09:16:48 Dobrze sa slupki sa to jedyna zapora przeciwko kazdego rodzaju kierowcom od piratow po januszy parkowania slupki chronia zycie !