Samochód uderzył w drzewo. Są ranni, jedna osoba nie żyje

Między Korlinem a Naćmierzem w gminie Postomino doszło dziś do tragicznego wypadku. W przydrożne drzewo uderzył samochód osobowy. Jedna osoba nie żyje, trzy w stanie ciężkim trafiły do szpitala. Na razie nie wiadomo co było przyczyną wypadku. Sprawę bada policja.

(rj)